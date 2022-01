Il Complotto Contro l’America di Philip Roth è diventato una serie tv circa quindici anni dopo il suo arrivo nelle librerie. La miniserie distopica basata sull’omonimo romanzo fantapolitico del 2004 è stata sviluppata da David Simon e Ed Burns per HBO, che l’ha trasmessa nel 2020. In Italia è arrivata in prima visione assoluta su Sky Atlantic nel luglio 2020 e debutta ora in chiaro su Rai 3, in onda in prima serata dal 14 gennaio.

Il Complotto Contro l’America è composta da 6 episodi della durata di un’ora, trasmessi in tre serate da Rai3. Ispirata al best-seller The Plot Against America, edito in Italia da Einaudi, la miniserie ricostruisce la trama ucronica del libro che immagina cosa sarebbe accaduto agli Stati Uniti se nel 1940 – quando mezza Europa sembrava sull’orlo di una fascistizzazione totale e la Seconda Guerra Mondiale vedeva prevalere le forze dell’asse Roma-Berlino-Tokyo – un candidato antisemita avesse vinto le elezioni e imposto al Paese l’alleanza coi nazisti. Come sarebbe cambiata la società americana se la più grande potenza militare al mondo avesse scelto di schierarsi con le forze del totalitarismo anziché coi difensori della democrazia?

Il Complotto Contro l’America racconta le vicende della famiglia ebrea dei Levin, testimone della preoccupante ascesa al potere dell’aviatore di origini svedesi Charles Lindbergh: il piccolo Philip, a 9 anni, diventa testimone involontario dei violenti cambiamenti politici e sociali che la società america è costretta ad affrontare quando il presidente in carica Franklin Delano Roosevelt viene sconfitto alle elezioni dal candidato simpatizzante nazista, che sceglierà di portare avanti un’alleanza con la Germania di Adolf Hitler. Intorno alla figura di Lindbergh, personaggio realmente esistito e protagonista di un’epica trasvolata atlantica nel 1927, la trama si snoda in una sequenza di eventi drammatici che sostituiscono i fatti realmente accaduti, frutto di fantasia ma verosimili in quanto ambientati in un determinato periodo storico.

Nel cast de Il Complotto Contro l’America Anthony Boyle, Zoe Kazan e Morgan Spector interpretano i membri della famiglia Levin, nei panni rispettivamente di Alvin, Elisabeth ‘Bess’ ed Herman, mentre Winona Ryder interpreta la sorella di Bess Levine, affascinata da un pastore locale, il Rabbino Lionel Bengelsdorf (John Turturro). Philip Levin, alter ego di Roth, è interpretato dal piccolo Azhy Robertson.

@HBO

Ecco la trama de Il Complotto Contro l’America per i primi due episodi in onda su Rai3 venerdì 14 gennaio in prima serata.

La fiducia nel futuro dei Levin, famiglia di ebrei americani, è oscurata dalla preoccupazione per l’ascesa politica di Lindbergh, eroe nazionale dalle simpatie naziste.

La campagna sempre più popolare di Lindbergh fa presa su alcuni membri della famiglia Levin, così come su Bengelsdorf; Alvin deve decidere se servire un magnate immobiliare locale o non farlo.

La programmazione de Il Complotto Contro l’America proseguirà su Rai3 giovedì 20 gennaio con altri due episodi, fino al finale di stagione previsto per il 28 gennaio.

