Sono sempre più copiose le notizie relative ai processori in uso per i Samsung Galaxy S22. Le ultimissime news sembrerebbero andare in un’unica direzione, ossia la scelta del produttore sudcoreano di differenziare la dotazione hardware del Samsung Galaxy S22 Ultra rispetto a quella dei Galaxy S22 e S22 Plus, anche per quanto riguarda il chip messo a disposizione.

La soffiata sulla specifica hardware giunge attraverso l’informatore Ice Univerce ma la fonte vera e propria dell’ultimo rumor ha come fonte un altro tipster, noto su Twitter come Ahmed Qwaider. Senza mezzi termini, viene riportato che per il Samsung Galaxy S22 Ultra si è scelto di puntare solo sullo Snapdragon 8 Gen 1 della Qualcomm. In tutti i mercati mondiali, senza alcuna eccezione, si punterà dunque su questa soluzione e non su quella proprietaria Exynos.

Dopo quanto detto, sarebbe abbastanza coerente attendersi una scelta diversa per il Samsung Galaxy S22 e S22 Plus. Per questi ultimi il produttore avrebbe potuto scegliere la vecchia strategia. Ciò significherebbe mantenere la soluzione Snapdragon per alcuni mercati come gli Stati Uniti ad esempio, ma puntare su Exynos 2200 in alcune nazioni specifiche, come quelle europee. Insomma, dalle nostre parti, si potrebbe avere a disposizione i modelli meno costosi della futura serie proprio con il chip proprietario. Solo in caso di acquisto della variante Ultra si dovrebbe poter contare proprio sullo Snapdragon.

Al lancio dei Samsung Galaxy S22 manca davvero pochissimo. Seppur non confermata ancora per vie ufficiali, la data di presentazione dei dispositivi dovrebbe essere quella di martedì 8 febbraio. Seguirà l’avvio immediato delle prenotazioni con qualche benefit come ad esempio le Galaxy Buds in regalo o qualche abbonamento a servizi di contenuti utili ai futuri clienti. Per la vendita vera e propria dei dispositivi, si potrebbero attendere un paio di settimane: gli appuntamenti papabili fin qui trapelati sono quelli del 18 o 24 febbraio.

