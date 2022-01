Dayane Mello a Verissimo domani. Il programma di Silvia Toffanin ospiterà la bella modella ed ex gieffina proprio a poche settimane dalle polemiche e da tutto quello che è successo (o forse no) a La Fazenda, il reality brasiliano a cui ha preso parte nei mesi scorsi. Proprio durante la sua partecipazione, in una serata in cui avevano tutti un po’ alzato il gomito, la modella è stata vittima di presunte molestie sessuali finite al centro di polemiche e di un vero e proprio movimento nato a suo favore e che ha visto anche l’amica Rosalinda Cannavò.

Domani pomeriggio Dayane Mello a Verissimo racconterà la sua versione della storia tornando a quei momenti e chiarendo alcune cose che non sembrano ancora molto chiare.

Secondo le anticipazioni rivelate dallo stesso sito Mediaset e che rimandano all’intervista integrale in onda proprio domani pomeriggio, Dayane Mello avrebbe spiegato che non si è trattato di molestie: “La verità è che non è mai successo niente, non c’è mai stata una molestia”. E poi ancora continuerà: “So che sono stata supportata da tantissime donne, ma non posso dire una cosa falsa. Le persone non hanno capito bene la situazione”.

Solo domani scopriremo i dettagli di quello che è successo ma in uno dei passaggi dell’intervista dichiarerà: “Io sono sempre con le donne, ma non posso portare sulle spalle un peso di qualcosa che non è successo. Sto bene con me stessa perché ho detto la verità. Ero estremamente cosciente e sapevo tutto quello che stava succedendo”.

Dayane Mello a Verissimo poi concluderà: “Molte persone che non mi conoscono hanno strumentalizzato questo episodio, questa è la cosa che più mi è dispiaciuta e che mi ha reso triste. Sono a posto con la mia coscienza ed è l’unica cosa che mi interessa”.