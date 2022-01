Vi confermo alcune anomalie in corso con app Intesa Sanpaolo nel corso delle ultime ore. Nessun down o disservizio diffuso, lo premetto, a differenza di quanto riportato alcune settimane fa, quando effettivamente la suddetta applicazione non consentiva neppure l’accesso alla propria area utente. Cerchiamo di mettere a fuoco il malfunzionamento di oggi 14 gennaio, in modo da contestualizzare al meglio il tutto, dopo aver effettuato alcuni check all’interno del programma poco fa.

Potenziali problemi con app Intesa Sanpaolo con elenco movimenti

Approfondendo la storia, vi posso confermare che in alcuni momenti, all’interno dell’app Intesa Sanpaolo, risulti praticamente impossibile prendere nota dei recenti movimenti in entrata e in uscita sul proprio conto. Ho effettuato dei controlli ed effettivamente c’è qualcosa che non va. Il problema è evidentemente circoscritto, sia nel tempo, sia in termini di numero di utenti “colpiti”. Lo si può osservare anche monitorando in tempo reale l’andamento delle segnalazioni che vengono riportate su Down Detector.

L’innalzamento parziale della curva, tuttavia, ci dice che i problemi con app Intesa Sanpaolo siano tutt’altro che utopistici, pur non intaccando il normale accesso e funzionamento del sistema. Insomma, ci sono tante buone ragioni per tenere gli occhi aperti oggi, soprattutto nel caso in cui doveste essere in attesa di un pagamento, con costante check dei movimenti in entrata. La speranza è che l’anomalia possa essere gestita ed archiviata nel più breve tempo possibile questo venerdì.

Continuerò a tenere sotto controllo la situazione, in modo da capire quale sia la reale portata del problema. L’auspicio, ovviamente, è che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile dopo le informazioni trapelate nelle ultime ore con app Intesa Sanpaolo. A voi come stanno dando le cose? Fatecelo sapere con qualche commento qui di seguito.