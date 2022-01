Ci sono ancora segnalazioni, secondo cui non funziona NoiPA oggi 14 gennaio. Argomento che abbiamo trattato già nei giorni scorsi sul nostro magazine, in relazione a coloro che hanno lamentato la presenza di anomalie al momento dell’accesso alla piattaforma per visualizzare il cedolino. Senza dimenticare chi sta riscontrando difficoltà con lo SPID. Dunque, proviamo a fare il punto della situazione, con alcuni feedback ufficiali che potrebbero tornarvi utili sul fronte dell’assistenza.

Non funziona NoiPA nell’area riservata: come approcciare l’assistenza per cedolino e SPID

Andiamo con ordine. A coloro che hanno difficoltà nella visualizzazione del cedolino, l’assistenza scrive che “sono in corso tutti gli interventi atti al ripristino del servizio”. In generale, ai docenti secondo cui non funziona NoiPA è stato fornito un feedback molto chiaro, soprattutto sulla questione cedolino, affinché si possa canalizzare al meglio la propria richiesta:

“Ti suggeriamo di svuotare la cache e ricaricare la pagina o di provare ad accedere al portale cambiando browser. Se il problema persiste, ti invitiamo a contattare la nostra assistenza tramite il seguente modulo di contatto: https://bit.ly/39U4L8u. Ti ricordiamo che nella voce “Amministrazione” bisogna indicare la propria Amministrazione di appartenenza, quindi ad esempio, se fai parte del personale della scuola, puoi selezionare la voce “Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – ex MPI“.

Se non funziona NoiPA con accesso tramite SPID, invece, se riscontri difficoltà ad accedere tramite SPID, ti suggeriamo di chiedere supporto alla nostra assistenza. Compilare l’apposito modulo di contatto, per poi selezionare specifiche voci nei campi all’interno della sezione “Dati della segnalazione”. Nel dettaglio, in Area: Accesso e Gestione utenze; Tematica: Problemi di accesso con SPID; Tipo di problema: Problemi di accesso con SPID. Fateci sapere come stanno andando le cose e se, tramite queste dritte, siete riusciti a mettervi in contatto con l’assistenza per esporre il problema del giorno.