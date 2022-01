“Non ho molto tempo da perdere”, con queste parole esordisce Oh My God di Adele, fenice del pop che lancia il nuovo estratto da 30, l’attesissimo nuovo album. Per raccontare la sua ritrovata voglia di libertà, la cantautrice britannica sceglie la veste con la quale l’abbiamo amata sin dagli esordi: il pop lustrato di soul, con sonorità che sono calde e rozze come nella bellezza dell’acustica dei club, liriche che spingono al massimo sul significante e una performance canora che non ha bisogno di presentazioni.

Adele ha il potere di trasformare in oro tutto ciò che tocca con la sua voce. Lo abbiamo imparato dai tempi di Rolling In The Deep e possiamo dire che non è possibile immaginare una Skyfall cantata da qualcun altro. Chi le strazia il cuore, inoltre, finisce dritto dritto nei suoi dischi, probabilmente per quell’antico adagio condiviso tra molti autori e letterati secondo il quale scrivere dei propri demoni, in sostanza, serve a tenerli prigionieri sulla carta di modo che lì restino e non facciano più del male al mondo.

Oh My God di Adele è accompagnata da un video in cui i chiaroscuri delle immagini brillano di eleganza e rinascita. Adele è ora Biancaneve e ora Regina, il tutto in tinte molto noi, con ballerini che fotografano situazioni di coppia ed emozioni. Alla fine del video una sedia brucia, e non si può non pensare alla stessa che abbiamo visto nel video di Rolling In The Deep. Dopo le fiamme Adele addenta una mela e sta a noi stabilire se sia avvelenata o meno.

Non c’è malinconia, in Oh My God di Adele: c’è piuttosto una presa di coscienza e una voglia di smettere di mentirsi, una lezione che la cantautrice britannica ha ben imparato e che ora vuole insegnare.

30 Audio CD – Audiobook

Columbia (Publisher)

Testo

I ain’t got too much time to spare

But I’ll make time for you to show how much I care

Wish that I would let you break my walls

But I’m still spinning out of control from the fall

Boy you give good love I won’t lie

It’s what keeps me coming back even though I’m terrified I know that it’s wrong

But I want to have fun

Hmm yeah

Hmm yeah Oh my god I can’t believe it

Out of all the people in the world

What is the likelihood of

Jumping out of my life

And into your arms

Maybe baby I’m just losing my mind

Cause this is trouble

But it feels right teetering on the edge

Of heaven and hell

Is a battle that I cannot fight I’m a fool but they all think I’m blind

I’d rather be a fool than leave myself behind

I don’t have to explain myself to you

I am a grown woman and I do what I want to do Lord don’t let me

I said lord don’t let me

I said lord don’t let me let me down

Traduzione