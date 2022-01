L’attore che interpreterà Nikolai in Tenebre e Ossa 2 è stato scelto, e non solo. La serie fantasy di Netflix ha aggiunto altre new entry al cast della seconda stagione, e ha promosso a regular cast alcuni attori apparsi nel primo ciclo di episodi.

Jack Wolfe (The Witcher) vestirà i panni di Wylan Hendriks, noto anche come Wylan Van Eck, un membro dei Sei di Corvi che usa il nome da nubile di sua madre; Patrick Gibson (The OA) nel ruolo di Nikolai Lantsov, figlio del re Ravkan Alessandro III con la sua flotta privata; Anna Leong Brophy (Traces, Ragdoll) nei panni di Tamar Kir-Bataar, una cara amica di Alina; e Lewis Tan (Mortal Kombat, Wu Assassins) nella parte di Tolya Yul-Bataar, il fratello gemello di Tamar.

Daisy Head è stata promossa a series regular nel ruolo di Genya Safin, la sarta della regina che ha cospirato con Kirigan per spiare Alina e avvelenare il re.

Inoltre, aspettiamoci di vedere molto di più di Nina e Mattias. Anche Danielle Galligan e Calahan Skogman sono stati promossi a series regular. Nel finale, Nina ha tradito Matthias (per salvargli la vita) accusandolo di essere uno schiavista e facendolo mandare a Hellgate per il processo.

New season. New cast. We'll see you all in the shadows. pic.twitter.com/8B4AdhZrJE — Shadow And Bone (@shadowandbone_) January 13, 2022

Adattamento dei romanzi bestseller Shadow and Bone e Six of Crows di Leigh Bardugo, la serie segue Alina (interpretata da Jessie Mei Li), una giovane donna apparentemente normale che scoprirà il potere di evocare la luce dopo l’incontro con il generale Kirigan (Ben Barnes), un potente leader Grisha con dei piani sinistri.

La prima stagione si è conclusa con Alina che ha assorbito l’amplificatore del cervo e ha usato la sua luce per guidare tutti al di fuori della Faglia d’Ombra. Nel frattempo, Kirigan – che è stato travolto da uno dei mostri che ha creato mentre combatteva contro Mal (Archie Renaux) – è emerso dalle tenebre per guidare il suo esercito di nichevo’ya fuori dalla Faglia.

Con uno scatto, il cast ha anche annunciato l’inizio delle riprese di Tenebre e Ossa 2 a Budapest.