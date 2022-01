Ronnie Spector è morta. L’annuncio è stato dato nelle ultime ore dalla famiglia attraverso i canali social della cantante. Veronica Yvette Bennett aveva 78 anni e da tempo lottava contro il cancro.

Ronnie Spector è morta

Di seguito il messaggio pubblicato dalla famiglia di Ronnie Spector sui social:

“Il nostro amato angelo terreno, Ronnie, ha lasciato questo mondo in pace dopo una breve battaglia con il cancro. Era circondata dalla sua famiglia e tra le braccia di suo marito, Jonathan. Ronnie ha vissuto la sua vita con una luce negli occhi, un bizzarro senso dell’umorismo, un’attitudine intrepida e il sorriso sul volto. Era piena di amore e gratitudine. La sua musica gioiosa, la sua natura giocosa e la sua presenza magica vivranno in quelli che la conoscevano, che l’hanno vista o ascoltata”.

Il successo delle Ronettes

Era la fine degli anni ’50 quando lei, Veronica Yvette Bennett, si unisce alla sorella Estelle e alle cugine Nedra, Diane ed Elaine per formare le Ronettes. Diane ed Elaine lasceranno la formazione quasi subito e dopo i primi singoli I Want A Boy e I’m Gonna Quit While I’m Ahead, incontrano Phil Spector. Proprio lui, il produttore degli ultimi Beatles nonché l’artefice del wall of sound.

A lui dobbiamo Be My Baby, vero e proprio capolavoro del trio Veronica-Estelle-Nedra e ancora oggi riconosciuta una delle massime espressioni del wall of sound di Spector e degli stati primordiali del pop. Tra Veronica e Phil nasce un amore, i due si sposano e da quel momento la cantante verrà ricordata come Ronnie Spector.

Be My Baby viene apprezzato particolarmente da Brian Wilson dei Beach Boys, che ne rimane talmente stregato da sfiorare l’ossessione. Wilson, infatti, acquista diverse copie del singolo per poterlo riprodurre in più punti della sua abitazione. Nel 1966 il successo planetario di Be My Baby le portò ad aprire tutti gli show del tour americano dei Beatles, in tempo prima dell’addio al palco dei Fab Four.

Di questo brano non viene ricordato soltanto il coro del ritornello e il suono creato da Spector: l’intro di batteria è ormai un pattern ripreso da tutti, un esempio di beat e perfezione.

Ronnie Spector è morta dopo aver influenzato la scena pop del mondo intero con la sua voce iconica e la sua personalità, apprezzata da mostri del rock come Bruce Springsteen, The Jesus & Mary Chain e Keith Richards.