Assisteremo ad una vera e propria rivoluzione relativa a Face ID solo attraverso gli iPhone 15 Pro in arrivo sul mercato nel 2023. Niente da fare, dunque, per iPhone 14, contrariamente a quanto era stato riportato in un primo momento dagli addetti ai lavori. Sono queste le voci di giornata che dobbiamo analizzare, dopo esserci soffermati nei giorni scorsi sulla questione fotocamera e sui passi in avanti che siamo destinati a fare tra oltre un anno e mezzo sulla lente a Periscopio.

Cosa dobbiamo aspettarci con Face ID attraverso l’uscita degli iPhone 15 Pro nel 2023

Per farvela breve, allo stato attuale ora sembra improbabile che i modelli di iPhone 14 Pro abbiano Face ID sotto il display. Questa la tesi portata avanti in giornata da una fonte autorevole come MacRumors. Il sito, a tal proposito, ha citato il tweet follow-up di un esperto del settore, vale a dire Ross Young, il quale di recente allora ha affermato che la fotocamera a infrarossi non verrà spostata sotto il display fino al 2023 o 2024. Una decisione chiara e a suo dire irrevocabile da parte di Apple, senza però rendere pubbliche le motivazioni.

ARTICOLI CORRELATI

In questo senso, Young ritiene che Face ID non possa essere collocato completamente sotto il display fino ai nuovi iPhone 15 Pro o iPhone 16 Pro. Quanto riportato in quale misura condiziona la progettazione del nuovo iPhone 14 Pro? Sebbene il design a due fori per i modelli di iPhone 14 Pro non possa offrire per forza di cose un’esperienza visiva completamente perfetta, dopo quanto riportato oggi 13 gennaio, le prospettive per il pubblico della mela morsicata non sono così negative.

I presupposti di cui si parla di recente, infatti, rappresenterebbero comunque un altro passo in quella direzione. E se Young e Kuo dovessero dimostrare di aver ragione, potremmo finalmente ottenere un design a tutto schermo il prossimo anno. Resta la grande attesa, già oggi, per iPhone 15 Pro.