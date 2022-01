L’aggiornamento iOS 15.2.1 si presenta come una release senza novità in termini di funzioni, grafica e comandi ma include una serie di problemi risolti dagli sviluppatori di Apple. Nonostante un peso non proprio esiguo del pacchetto, ossia di quasi 1 GB, c’è da prendere atto della mancanza di cambiamenti sostanziali nel quotidiano utilizzo dei melafonini attualizzati.

Quali sono dunque i problemi risolti con l’ultima fatica software in rilascio nelle ultime ore? Il primo bug superato dagli esperti è quello che non consentiva all’app Messaggi di caricare le foto inviate, tramite un collegamento iCloud. Gli sviluppatori hanno messo fine all’errore con l’ultimo rilascio che dunque varrà la pena scaricare e installare. Altro fix al quale è stato posto rimedio riguarda le app CarPlay di terze parti che a volte non rispondevano all’input dell’utente. Ebbene, anche a questo tipo di malfunzionamenti è stato messo un freno e i possessori di dispositivi Apple potranno per questo stare tranquilli.

I problemi risolti dall’aggiornamento iOS 15.2.1 non finiscono qui: Apple ha anche introdotto una correzione di sicurezza una vulnerabilità relativa a HomeKit. A causa di quest’ultimo errore poteva accadere che, quando un nome di un dispositivo HomeKit corrispondeva ad una stringa molto lunga perfino di 500.000 caratteri, proprio i device potevano essere riavviati e resi inutilizzabili. Con l’attuale update Apple ha confermato la risoluzione del fatidico bug.

L’aggiornamento potrà essere eseguito in qualsiasi momento dai possessori degli iPhone supportati dopo la ricezione della relativa notifica oppure controllando la presenza di nuovi update direttamente dalle impostazioni del telefono. Come già sottolineato, il peso dell’intero pacchetto è di ben 970 MB, dunque quasi 1 GB. Sarebbe dunque il caso di eseguire anche un controllo dello spazio a disposizione sul proprio telefono prima dell’update effettivo. L’installazione poi, come sempre, prenderà solo pochi minuti o poco più e si concluderà con il riavvio del device.

Continua a leggere su optimagazine.com