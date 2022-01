Ci sono state diverse segnalazioni in mattinata a proposito di problemi Firefox. Per farvela breve, la navigazione non funziona, al punto che il caso creatosi appare assai differente rispetto a quello che abbiamo preso in esame sul nostro magazine anni fa. A prescindere dal fatto che il disservizio appaia già in via di risoluzione, in questi minuti voglio condividere coi nostri lettori una potenziale soluzione, in modo da farsi trovare pronti nel caso in cui in futuro dovesse presentarsi una situazione simile.

Come affrontare i problemi Firefox oggi quando non funziona la navigazione

Quali sono gli step da seguire? In effetti i problemi Firefox di oggi sono generici, visto che a detta di molti non funziona la navigazione tra i siti web, nonostante la rete non presenti anomalie. Senza contare il fatto che altri browser facciano il proprio lavoro normalmente. Qualora dovesse presentarsi una situazione come quella che vi ho appena descritto, c’è un intervento manuale che vi consentirà di archiviare il tutto prima che giunga un eventuale aggiornamento da parte del team.

In particolare, in questo specifico contesto occorre aprire le impostazioni avanzate digitando il comando “about:config” nella barra degli indirizzi. A questo punto cercate la stringa network.http.http3.enabled e, una volta individuata, impostatela su “false“. Per portare a termine la procedura, non dovrete fare altro che chiudere le impostazioni e riavviare il browser. Così facendo, riuscirete a disabilitare il supporto alla terza versione del protocollo HTTP.

Si tratta di una versione recente che risulta già adottata dai browser e che, evidentemente, genera ancora problemi Firefox. Disabilitando tutto, la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Dunque, provateci su non funziona il browser e tenetelo a mente anche per il futuro. A voi come stanno andando le cose? Ditecelo qui di seguito nei commenti.