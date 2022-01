In seguito ai vari rumors giunti nelle ultime ore da VentureBeat e VGC, ecco arrivare la conferma di Sony secondo cui i principali rivenditori in Gran Bretagna saranno costretti a ritirare le carte prepagate PlayStation Now da tutti i loro negozi. Ma la notizia non riguarda solo il Regno Unito: infatti, qualche settimana fa il colosso giapponese ha già invitato tutti i rivenditori negli Stati Uniti e in Canada a portare a termine lo stesso processo. Adesso lo scopo è quello di ritirare le card anche dai negozi dei principali rivenditori d’Europa, considerato l’annuncio del nuovo servizio chiamato Project Spartacus, ossia l’abbonamento che fonderà PS Now e PS Plus e che, secondo quanto riportato da Bloomberg qualche mese fa, dovrebbe arrivare entro la prossima primavera 2022.

I rivenditori principali dovranno eliminare dai propri negozi tutte le carte prepagate PlayStation Now ed avranno tempo fino al 21 gennaio 2022. Dal canto suo, Sony non ha dato una vera e propria risposta riguardo ciò, ma ha confermato che le carte dotate di codice da grattare per abbonarsi a PlayStation Now non potranno più essere vendute a causa di una precisa strategia. A livello mondiale, ha spiegato l’azienda nipponica, si sta puntando sulle Gift Card PS Store, in grado di consentire agli utenti di ottenere credito che può poi essere utilizzato anche per sottoscrivere oppure rinnovare l’abbonamento a PlayStation Now.

ARTICOLI CORRELATI

Ora come ora, non è stato specificato nei dettagli come la possibile fusione tra PS Now e PS Plus si possa collegare, e inoltre se si potrà trasformare una sottoscrizione PlayStation Now ad un nuovo servizio di abbonamento. L’arrivo di Project Spartacus è stato preannunciato qualche mese fa da Jason Schreirer, rivelando in un’esclusiva intervista che tale passaggio è una risposta di Sony al Game Pass di Microsoft. Il servizio in questione proporrà agli utenti tre scelte di abbonamento: la prima includerà i vantaggi di PS Plus; la seconda consentirà di accedere ad un catalogo ricco di videogiochi PlayStation e la terza permetterà di accedere a demo esclusive, videogiochi in streaming e classici PlayStation.

Continua a leggere su optimagazine.com