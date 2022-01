Al termine del mese di agosto scorso, il colosso di Seul ha commercializzato il suo nuovo smartphone di fascia media, ossia il Samsung Galaxy A52s 5G. Esso vanta un processore molto più potente come il Qualcomm Snapdragon 778G. Si tratta, nell’assieme, di un dispositivo dall’aspetto molto interessante anche per quanto riguarda il suo prezzo di vendita: difatti, da listino è sempre stato proposto a 469 euro e dunque difficile da trovare a meno di 400 euro. Ma attenzione, perché quest’oggi, giovedì 13 gennaio, il device del colosso sudcoreano è disponibile asoli 299,00 euro su MediaWorld e in diverse colorazioni. Andiamo a vedere insieme i dettagli.

Il Samsung Galaxy A52s 5G, dotato di ottime caratteristiche tecniche, vanta un display SuperAMOLED Infinity-O da 6,5 pollici ad una risoluzione FullHD+ (1800 x 2400 pixel) e con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Oltre alla connettività 5G, il dispositivo presenta un SoC diverso, ossia il già sopra citato Qualcomm Snapdragon 750G octa-core, accompagnato da 6GB di memoria RAM e 128GB di storage interno (che si può espandere fino a 1TB tramite microSD). A bordo è possibile trovare poi una fotocamera quadrupla posteriore con sensore principale da 64MP e una singola anteriore da 32MP. Sono presenti anche la certificazione IP67 (resistenza a polvere e acqua) e la batteria da 4500mAh.

Insomma, davvero difficile trovare un telefono con queste caratteristiche offerto all’incredibile prezzo di 299,00 euro (più basso di sempre) su MediaWorld, grazie ad una promozione speciale di questi giorni e disponibile in 4 colorazioni: bianco, nero, menta e violetto. La medesima super offerta è disponibile anche su Amazon, venduto e spedito dall’e-commerce , al prezzo di 299,00 euro, ma con la spedizione del prodotto entro 1-4 settimane. Il dispositivo è acquistabile anche in tanti altri negozi online, con tante offerte. Lo comprerete o avete adocchiato già altro?

