“Ho sconvolto l’Italia con le mie performance, pietrificato le vecchie generazioni ispirando le nuove, osando, rischiando, ignorando ogni regola e ogni schema. Ho trascorso gli ultimi 5 mesi su un’isola da solo, per poi capire che quello che ho fatto prima non era abbastanza”, dice Achille Lauro nel presentare Lauro – Achille Idol Superstar.

Si tratta della nuova versione dell’album Lauro, la cui uscita è attesa dopo la nuova partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2022. Nel nuovo album di Achille Lauro ci sono 7 nuove bonus track, a conclusione dell’opera precedente del cantante.

Tra queste spicca la canzone Domenica, con la quale Lauro si presenta al Festival di Sanremo nella categoria dei Campioni, al via martedì 1 febbraio. Per Achille Lauro è la quarta volta consecutiva sul palco del Teatro Ariston che torna a calcare dopo aver regalato bellissimi quadri viventi nella scorsa edizione.

Lauro – Achille Idol Superstar

La cover di Lauro – Achille Idol Superstar è un’opera originale degli artisti internazionali contemporanei di origine italiana Miaz Brothers, attivi tra Londra e Valencia che utilizzano una tecnica pittorica molto particolare, ritenuta perfetta per raccontare l’esperienza musicale di quest’album. Il disco è disponibile in pre-order in tutti i negozi da oggi.

TRACKLIST

Foxy

Domenica

Latte +

Come me

Rolling Stones

Generazione X

Barrilete cosmico

Sabato sera

Fiori Rosa

A un passo da dio

Lauro

Stupide canzoni d’amore

Femmina

Marilù

Pavone

Prequel

Solo Noi

Sexy Boy

Io e te

Ricordi d’inverni

Achille Lauro – Domenica a Sanremo 2022

Domenica è il brano che Achille Lauro presenta al Festival di Sanremo 2022, Inn gara nella categoria dei Campioni, 25 in tutto nella terza edizione di Amadeus. Il testo è stato scritto da L. De Marinis, S. Manzari, D. Petrella / musica di M. Ciceroni, M. Cutolo, G. Calculli, S. Manzari. Lauro sarà accompagnato dall’Harlem Gospel Choir, uno dei cori gospel più famosi al mondo, e dalla direzione d’orchestra di Gregorio Calculli.