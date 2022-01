Jason Momoa e Lisa Bonet hanno annunciato la separazione: una delle coppie più romantiche di Hollywood si è separata, e la notizia è arrivata con grandissima sorpresa.

In un post congiunto su Instagram, i due hanno spiegato i motivi del perché il loro matrimonio è finito:

“Abbiamo sentito gli strappi e i cambiamenti di questo periodo pieno di trasformazioni. Una rivoluzione è in corso – e la nostra famiglia non fa eccezioni. Ci sentiamo coinvolti in questi cambiamenti intorno a noi”, così si legge sul post di Instagram. “Perciò, condividiamo con voi la notizia: ci stiamo separando.”

La coppia ci tiene a specificare che non si stanno dicendo addio perché non meritano di stare insieme, ma per poter andare avanti con “onestà a dignità”.

“L’amore tra di noi continua”, prosegue il post, “ma evolve in altro modo. La nostra devozione per i figli sarà totale”.

Jason Momoa e Lisa Bonet si sono conosciuti in un jazz club nel 2005, anni prima che lui diventasse famoso interpretando Khal Drogo nella serie Il Trono di Spade. Ma il colpo di fulmine è avvenuto molto prima. Durante il Late Show di James Corden nel 2017, Momoa ricordò come vide Bonet per la prima volta nella serie anni Ottanta I Robinson, sit-com in cui l’attrice, allora giovanissima, interpretava Denise.

“Avevo 8 anni, l’ho vista in tv e ho detto a mia madre: Voglio lei! E l’avrei seguita per il resto della mia vita finché non l’avrei trovata.”

E ha funzionato, perché per 16 anni non si sono mai lasciati. Almeno fino a oggi.

Sposati nel 2017, hanno avuto la loro prima figlia, Lola, nel 2007. L’anno dopo è nato Nakoa-Wolf. Momoa ha fatto anche da patrigno alla prima figlia di Lisa Bonet, l’attrice Zoë Kravitz, avuta dal suo precedente matrimonio con l’artista Lenny Kravitz.

