Alcuni dei concerti di Gianni Morandi attesi per il 2022 sono già stati annunciati. Si tratta delle date in programma al Teatro Duse di Bologna e inizialmente attese ella stagione 2019/2020, poi rimandate a causa del covid-19.

La partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2022 non impedisce il recupero degli appuntamenti, che si terranno sia prima che dopo la partecipazione di Gianni Morandi alla competizione canora, tra i 25 Big annunciati da Amadeus.

Da martedì 1 a sabato 5 febbraio di quest’anno, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo vedremo uno dei cantanti italiani che ha messo d’accordo intere generazioni, amato da giovani e meno giovani. Gianni Morandi al Festival presenta il brano inedito Apri Tutte Le Porte, scritto con l’amico e collega Jovanotti.

Di recente, una disattenzione social avrebbe potuto mettere a rischio il suo posto in gara. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e Morandi è stato “perdonato” dalla direzione artistica sanremese. Apri Tutte Le Porte è il brano con il quale Morandi disputa questa uova sfida ma non sarà invece in scaletta nei primi concerti che terrà al Teatro Duse di Bologna per Stasera Gioco In Casa.

Le date sono infatti attese per il 19 e 20 gennaio e per il 25 e 27 gennaio. A seguire, per i recuperi delle date già programmate nella location bisognerà attendere la conclusione del Festival di Sanremo.

A causa degli impegni di Gianni Morandi in Liguria, infatti, gli ultimi due concerti si terranno l’8 e il 9 febbraio. I biglietti già acquistati restano validi. Chi non ne fosse ancora in possesso, invece, potrà acquistarli nei prezzi e nei settori che seguono.

I concerti di Gianni Morandi a Bologna

DATE (recuperi Stagione 2019/2020)

19, 20, 25, 27 gennaio 2022

8 e 9 febbraio 2022

BIGLIETTI

Prima platea 79 euro

Seconda platea 64 euro

Barcacce di platea 64 euro

Prima galleria e palchi 54 euro

Barcacce di primo ordine 54 euro

Palchi con visibilità ridotta 39 euro

Seconda galleria 39 euro

Loggione e seconda galleria laterale 29 euro