Dove il Green Pass non servirà per entrare? Dal 1 febbraio dovrebbe entrare in vigore un nuovo Dpcm per meglio capire in quali attività occorrerà esibire la certificazione verde, e dove, invece, se ne potrà fare a meno. L’obbligo è esteso agli uffici pubblici, ai servizi postali, bancari e finanziari, oltre che alle attività commerciali. Come riportato da ‘fanpage.it‘, il Green Pass non sarà necessario per le attività volte a soddisfare le esigenze essenziali della persona, tra cui i supermercati (il discorso qui si estende anche ai negozi di beni alimentari, come nel caso di pescivendoli, macellai, panettieri, etc.), le edicole, le farmacie ed i tabaccai. In questi posti si potrà probabilmente continuare ad avere accesso senza il Green Pass (ci riferiamo alla certificazione verde di base, che si può ottenere anche con esito negativo ad un tampone, rapido o molecolare), diverso dal Super Green Pass, rilasciato solo ai vaccinati ed ai guariti dal Covid-19.

Per quanto riguarda gli uffici pubblici ed i negozi la questione è, invece, diversa. Resta da capire la regolamentazione che concerne i centri commerciali, che al loro interno contengono attività di ogni tipo (i controlli potrebbero essere effettuati all’esterno dei singoli negozi, e non proprio all’ingresso della struttura complessiva). La cosa non esclude la possibilità di rivolgersi, sempre, alle forze dell’ordine, per presentare, ad esempio, una denuncia (sarà consentito entrare senza restrizioni in caserme o commissariati). Lo stesso vale per gli ospedali e gli ambulatori.

Per poterlo dire con certezza, però, bisognerà aspettare il nuovo Dcpm di Draghi, che avrà validità effettiva a partire dal 1 febbraio, pur venendo presentato già probabilmente nelle prossime ore. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com