Grantchester 6 giunge al giro di boa della stagione con gli episodi in onda il 13 gennaio su Giallo: si tratta di due nuovi capitoli della serie mistery in costume basata sul ciclo di romanzi gialli The Grantchester Mysteries, di James Runcie, in onda in prima visione assoluta per l’Italia.

Grantchester 6 ha debuttato la scorsa settimana con la première di stagione sul canale 38 del digitale terrestre, che trasmette la serie britannica di ITV dal 2015. Si tratta della seconda stagione con il nuovo protagonista Tom Brittney, che dalla quinta ha preso la guida del cast sostituendo il volto storico della serie James Norton. Brittney interpreta il reverendo Will Davenport, subentrato al reverendo Sidney Chambers come nuovo vicario di Grantchester dalla scorsa stagione.

Negli episodi di Grantchester 6 in onda il 13 gennaio in prima serata su Giallo, il reverendo e l’ispettore Keating sono coinvolti in due nuovi casi, uno dei quali riguarda un omicidio maturato nella vivace scena politica del villaggio di Grantchester. Ecco le trame di Grantchester 6 per gli episodi 3 e 4, in onda su Giallo a partire dalle 21.10.

L’Ispettore Keating e Will vengono trascinati nelle follie della lotta politica quando la morte di un consigliere porta Grantchester alle elezioni comunali.

Una notte un gruppo di giovani piloti di aereo americani viene portato alla stazione di Polizia in stato di fermo: che cosa è successo?

La programmazione di Grantchester 6 proseguirà sul canale 38 del digitale terrestre ogni giovedì in prima visione fino al finale di stagione il 27 gennaio, quando andrà in onda l’ottavo ed ultimo episodio, l’ultima realizzata finora dall’emittente inglese ITV.

