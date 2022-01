Informa tutti personalmente attraverso un post sui social: Giulia Stabile è infortunata. La ballerina, vincitrice di Amici di Maria De Filippi nella scorsa edizione, è adesso tra i professionisti del programma. Lecito quindi chiedersi se l’infortunio la porti a dover lasciare il talent show che l’ha lanciata e sostenuta agli esordi.

Particolarmente talentuosa, Giulia Stabile è stata sin da subito tra i concorrenti più apprezzati del programma al punto che Maria De Filippi le ha proposto di restare nella scuola per affiancare i nuovi concorrenti e dimostrare le coreografie in studio. Giulia Stabile è ufficialmente nel corpo dei ballerini professionisti della scuola del talento ma si è di recente infortunata.

Giulia Stabile infortunata

Giulia Stabile non ha parlato molto del suo infortunio e non ha fornito molti dettagli. Non ha specificato di che tipo di infortunio si tratti ma è certo che stia osservando un periodo di pausa, lontana dalla sala prove e dal palco di Amici.

La ballerina è seguita dal professor Alessandro Danieli, uno specialista in traumatologia molto conosciuto nel mondo della danza, altamente specializzato nella cura dei danzatori professionisti dopo traumi particolari. Tutto lascia ben sperare, dunque. Giulia è seguita da un team più che valido e al più presto tornerà in pista.

A confermarlo anche le sue stesse parole, quelle scelte per tranquillizzare i suoi sostenitori chiarendo innanzitutto che non si è trattato di un infortunio particolarmente grave. Il suo percorso nel mondo della danza non è in pericolo e, dopo aver seguito scrupolosamente le indicazioni dei medici, potrà tornare più in forma di prima.

“In una settimana mi rimetterò in piedi e ricomincerò subito. Non è successo nulla, tranquilli!”, ha scritto nelle scorse ore confermando che sì, al momento sta osservando un periodo di riposo e di riabilitazione fisica, ma conta di tornare al più presto alla danza.