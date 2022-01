In questi giorni non pochi italiani stanno ricevendo il nuovo SMS per dismissione 3G TIM. Si tratta di una comunicazione inviata dall’operatore mobile storico italiano per avvisare questi ultimi di un cambiamento pronto ad entrare in vigore in questa prima parte del 2022, più esattamente da aprile. Come dovranno comportarsi i destinatari della nota e cosa cambierà effettivamente tra circa tre mesi?

Il contenuto dell’SMS per dismissione 3G TIM è presto spiegato: con l’arrivo della primavera si provvederà al progressivo spegnimento della rete 3G appunto. Quest’ultima sarà del tutto sostituita dal 4G e 5G. Chi ha un telefono meno recente e soprattutto una SIM pure datata che non supporta i piani 4G e più ancora 5G, vedrà così modificato il suo servizio: per chiamare ed inviare SMS ci si appoggerà sulla rete 2G, ma non si potrà più navigare contemporaneamente in Internet sulla rete 4G. Proprio per questo motivo il vettore mobile invita i suoi clienti a valutare la sostituzione del vecchio smartphone.

Il numero di clienti coinvolti dall’importante cambiamento non sarà elevatissimo ma neppure esiguo. Come già accennato l’utenza coinvolta è quella legata a vecchie offerte dell’operatore 3G oppure non dotata di smartphone con connettività 4G. Va anche chiarito pure che, per chi ha device 4G che però non supportano il VoLTE (ovvero chiamate che sfruttano il 4G) continuerà a navigare normalmente ma le chiamate e l’invio dei messaggi saranno su rete 2G. Come è naturale che sia, la dismissione 3G TIM non avrà invece alcun effetto per chi ha uno smartphone 4G VoLTE e 5G con SIM maggiori o uguali a 128k.

Dopo la comunicazione via SMS TIM, la stessa nota dovrebbe giungere anche per i clienti dell’operatore virtuale Kena. La dismissione riguarderà anche il vettore di proprietà sempre della TIM e i cambiamenti su riportati si applicheranno allo stesso identico modo.

