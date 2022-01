Tutto pronto per la sfida in programma oggi pomeriggio, giovedì 13 gennaio, alle ore 18.00 presso lo Stadio Maradona tra Napoli e Fiorentina, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. La vincitrice di questa partita affronterà ai quarti l’Atalanta, che ha giocato ieri battendo il Venezia per 2-0. Mister Luciano Spalletti dovrà ancora fare a meno di Osimhen, malgrado il nigeriano avesse ricevuto il via libera per allenarsi in gruppo. I viola guidati da Vincenzo Italiano, dopo la pesante sconfitta subita nell’ultimo turno di campionato contro il Torino per 4-0, vorrà riscattarsi immediatamente partendo proprio da quest’oggi in Coppa Italia. Andiamo a vedere insieme quali sono le probabili scelte dei due tecnici.

Per quanto riguarda il Napoli, la novità assoluta riguarda Tuanzebe, neo acquisto azzurro che scenderà in campo dal 1’ di gioco al centro della difesa accanto a Rrahmani e agli esterni Di Lorenzo e Juan Jesus (preferito a Ghoulam, che osserverà un turno di riposo dopo due titolarità in campionato). Il reparto difensivo sarà gestito da Ospina in porta (anche se Meret si è negativizzato, ma ancora non pronto per scendere in campo). In mediana spazio al duo Demme-Lobotka, mentre lo spagnolo Fabian Ruiz partirà dalla panchina. Il tridente d’attacco sarà composto da Politano, Elmas e Mertens, con il belga che agirà alle spalle della punta Petagna. Quanto alla Fiorentina, mister Italiano schiererà due novità in difesa (Venuti e Nastasic), mentre in attacco Vlahovic sarà affiancato da Saponara e Gonzalez.

ARTICOLI CORRELATI

Di seguito ecco le probabili formazioni riportate nell’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’:

NAPOLI (4-2-3-1) con: Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.

FIORENTINA (4-3-3) in campo con: Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva e in chiaro dalla reti Mediaset su Italia 1 (canale 4 o 6 del digitale in base alla regione) e Italia 1 HD (504 o 506).

Continua a leggere su optimagazine.com