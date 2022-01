iPhone 14 Pro dovrebbe vedere ulteriormente migliorato il comparto fotografico. Come riportato da ‘macrumors.com‘, il melafonino di prossima generazione includerà un sensore principale da 48MP, insieme ad un grandangolo e ad un teleobiettivo. L’azienda californiana probabilmente si affiderà alla tecnologia pixel binning, che già conosciamo grazie al Galaxy S21 Ultra di Samsung (giusto per farvi un esempio banale). Finora Apple è stata solita lavorare più sugli algoritmi piuttosto che sull’aumento dei MP, ma dal 2022 le cose potrebbero cambiare (usiamo il condizionale in quanto non è affatto sicuro che accada, bisognerà aspettare qualche mese prima di poterlo affermare con maggiore convinzione).

Non sappiamo dirvi quanto ci sia di vero in questa che, in fondo, resta solo un’indiscrezione, anche se in passato abbiamo spesse volte sentito parlare della possibilità che iPhone 14 Pro adotti una fotocamera da 48MP. Il dispositivo verrà probabilmente presentato tra settembre e ottobre, per poi arrivare nei negozi a cavallo tra il Black Friday e le festività natalizie (proprio come successo quest’anno con gli iPhone 13, nonostante la crisi mondiale dei semiconduttori che ha dato filo da torcere ad un po’ tutti i produttori di smartphone). Bisognerà aspettare qualche mese per poter meglio capire se quanto detto sopra possa corrispondere alla realtà delle cose future.

Manca quasi un anno alla presentazione di iPhone 14 Pro, quindi è ancora presto per pronunciarci in tal senso. Ad ogni modo, proprio perché in diverse occasioni ci è capitato di sentir parlare di una fotocamera principale da 48MP a bordo di iPhone 14 Pro le possibilità che sia effettivamente così sono tutt’altro che nulle (da qui a confermarlo, però, ce ne passa). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com