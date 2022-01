Can Yaman a C’è Posta per Te sabato sera, la conferma è finalmente ufficiale. Con il promo in rotazione su Canale5, la trasmissione di Maria de Filippi ha confermato che nella puntata del 15 gennaio andrà in scena una sorpresa proprio con protagonista l’attore turco attualmente impegnato in Italia con i suoi vari progetti.

Nei prossimi mesi, infatti, Can Yaman sarà protagonista della serie Viola come il Mare che lo vedrà al fianco di Francesca Chillemi e poi, ancora, nel progetto legato al ‘nuovo’ Sandokan, ma prima ancora i fan lo vedranno ben nascosto dietro la busta gigante presente nello studio di C’è Posta per Te sabato sera. Il suo pubblico non demorde, continua a seguirlo attendendo ogni sua partecipazione tv, quale sarà la sua prossima tappa?

Con Sanremo 2022 alle porte, non si può non pensare ad un suo arrivo sul palco dell’Ariston ma al momento non vi è alcun annuncio ufficiale e lo stesso attore, trovatosi travolto da presunte notizie, ha voluto precisare di essere all’oscuro di tutto: “Nessuno mi ha detto niente”, ha scritto sui social nelle scorse ore. Naturalmente lui non può confermare le possibili trattative almeno fino a quando non sarà ufficiale la sua partecipazione ma i fan hanno preso per buona la sua risposta convinti che forse i tempi non sono ancora maturi per il suo debutto a Sanremo, ma se così non fosse?

Al momento Amadeus ha solo annunciato qualche ospite speciale e le cinque donne che ha scelto per le altrettante serate del Festival, solo nei prossimi giorni arriveranno i nomi dei ‘bellissimi’ e degli attori che calcheranno il palco dell’Ariston? Ci sarà davvero anche Can Yaman? In attesa di scoprirlo non possiamo far altro che godercelo proprio a C’è Posta per Te sabato sera.