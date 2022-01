Potrebbero esserci novità rilevanti con Android 13 per tutti gli utenti in possesso di smartphone compatibili con il pacchetto software, alla luce di alcune voci che citano l’influenza di One UI dei Samsung Galaxy sul nuovo aggiornamento di Google. Situazione da monitorare con attenzione nelle prossime settimane, che si aggiunge a quanto riportato mesi fa a proposito di Android 12L. Qui, infatti, il discorso è più esteso e potrebbe modificare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare i device nel quotidiano.

Come cambiano le cose per Android 13 a proposito dei QR Code

Alcuni spunti in merito ci arrivano direttamente da AndroidPolice, secondo cui Android 13 aggiungerà un riquadro delle impostazioni rapide del codice QR. Apparentemente funzionerà allo stesso modo della funzione che abbiamo imparato a conoscere con One UI. Android 13 ha anche un plus potenzialmente integrato, che consentirà agli utenti di accedere allo scanner QR dalla schermata di blocco. Non è chiaro come funzioni, è possibile che la schermata di blocco abbia un pulsante in grado di avviare immediatamente il lettore di codice.

Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, occorre armarsi di tanta pazienza. Secondo le ultime informazioni, infatti, l’uscita di Android 13 non è prevista prima della seconda metà di quest’anno. Dunque, ci vorrà molto tempo per questa funzione su dispositivi non Samsung Galaxy, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dei vari produttori che dovranno garantire l’upgrade in questione alle rispettive utenze. Ci apprestiamo a vivere mesi molto intensi in questo senso.

Vedremo se nelle prossime settimane verranno a galla ulteriori novità a proposito del tanto atteso aggiornamento Android 13, indipendentemente dai potenziali adattamenti a One UI di Samsung o all’interfaccia di altri produttori. Di sicuro, avvicinarsi alla tecnologia QR Code rendendo più pratici alcuni ambiti di utilizzo può fare la differenza in questo momento storico.