Di recente Google ha approvato che i futuri orologi con Wear OS potranno essere indossati indifferentemente sia sul polso sinistro che su quello destro, scegliendo contemporaneamente da che lato posizionare i possibili tasti e la corona. Questo significa che gli utenti avranno la possibilità di ruotare di 180 gradi lo schermo del proprio smartwatch, una soluzione perfetta per coloro che sono mancini. Chi è in possesso di un Apple Watch sa benissimo di cosa si sta parlando: infatti, tra le principali funzioni che vengono proposte agli utenti durante la fase di configurazione iniziale del dispositivo è proprio se si indosserà il wearable a destra oppure a sinistra. Successivamente viene chiesto se si vorrà mantenere la Digital Crown verso l’esterno oppure verso l’interno.

Ed è proprio in base a queste informazioni che lo schermo ruoterà di 180 gradi così che chi lo indossa potrà visualizzarlo nel modo giusto. Fino ad oggi tale soluzione non era mai stata proposta e tanti utenti mancini e coloro che solitamente tendono a portare l’orologio sul polso destro si sono trovati sempre dinanzi a difficoltà. Difatti, indossando il wearable sul polso destro i tasti sono posizionati in un determinato modo: per poterli premere l’utente è, in un certo senso, obbligato a coprire il display con la mano.

Ad ogni modo, Wear OS non supporta ancora il ribaltamento dell’interfaccia, malgrado i fan e i proprietari di orologi abbiano fatto pressioni su questo aspetto già dal 2018. Google ha preso in carico tale problematica annunciando che il team di sviluppatori si è messo a lavoro per implementare la funzionalità richiesta e che sarà disponibile sui futuri nuovi dispositivi. É anche possibile che a tale funzione si possa accedere attraverso un apposito toggle, situato nel menu rapido dello smartwatch, così che l’utente possa selezionare a piacere la configurazione preferita.

