Nel testo di Poeta di gIANMARIA c’è un grido liberatorio: è il nuovo singolo del cantante di X Factor, il cui rilascio è atteso per venerdì 14 gennaio. Nello stesso giorno sarà disponibile l’Ep di debutto dal titolo Fallirò.

Il testo di Poeta di gIANMARIA è stato scritto dallo stesso gIANMARIA e prodotto da Bias. Si tratta di un travolgente flusso di coscienza dove le rime del cantante creano suggestioni intime e personali fino ad esplodere in un grido liberatorio. “Dammi la forza per fare qualcosa più grande di me”, canta gIANMARIA mentre si prepara a debuttare nei club con il suo primo tour di concerti.

Presenterà in concerto Fallirò, album di inediti del giovane cantautore rivelazione di X Factor 2021. Oltre ai due brani già pubblicati, Suicidi e Senza Saliva, altri brani inediti aiuteranno il pubblico a conoscere meglio la musica del cantante. Il disco sarà disponibilenella versione cd anche con leaflet autografato.

gIANMARIA in concerto nel 2022

A febbraio partirà il Fallirò Tour 2022: gIANMARIA si preparare a calcare i palchi della penisola per presentare il suo disco di inediti. I concerti hanno fatto registrare il tutto esaurito in poche ore ed è stato necessario aggiungere nuovi appuntamenti.

Di seguito tutte le date:

venerdì 25 febbraio 2022 TREVISO @ NEW AGE CLUB – SOLD OUT

domenica 27 febbraio 2022 TORINO @ HIROSHIMA MON AMOUR – SOLD OUT

martedì 1 marzo 2022 MILANO @ MAGAZZINI GENERALI – SOLD OUT

giovedì 3 marzo 2022 ROMA @ LARGO VENUE – SOLD OUT

venerdì 4 marzo 2022 ROMA @ LARGO VENUE

domenica 6 marzo 2022 BOLOGNA @ LINK

lunedì 7 marzo 2022 FIRENZE @ VIPER

giovedì 10 marzo 2022 NAPOLI @ DUEL CLUB

venerdì 11 marzo 2022 BARI @ DEMODE’ CLUB