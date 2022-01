Cesare Cremonini a Sanremo 2022: è lui, ufficialmente, il secondo superospite del Festival.

Gli annunci più importanti del Festival di Sanremo 2022 passano per il TG1 delle 20.00. Amadeus ha già riservato al telegiornale del primo canale Rai l’annuncio del primo ospite italiano, Checco Zalone. Ha poi confermato il collegamento con il TG1 per la comunicazione dei nomi delle 5 co-conduttrici con lui sul palco del Teatro Ariston da martedì 1 a sabato 5 febbraio.

Questa sera Amadeus torna al TG1 delle 20.00 per un altro annuncio importante. Svela in diretta TV il nome di un altro superospite del Festival, al via il primo giorno del prossimo mese. Si tratta di Cesare Cremonini.

Cesare Cremonini a Sanremo 2022

Cesare Cremonini a Sanremo 2022 è il primo ospite musicale confermato per la prossima edizione della kermesse canora. Lo aveva anticipato l’agenzia di stampa Ansa e ora lo ha annunciato in via ufficiale il direttore artistico Amadeus, attraverso un divertente siparietto con Cesare in diretta Rai.

Gli ospiti di Sanremo 2022

Il primo nome confermato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo è quello dell’attore comico Checco Zalone. L’Ansa riporta poi due indiscrezioni, tra le quali ci potrebbe essere il nome del primo ospite musicale del Festival.

Cesare Cremonini a Sanremo 2022 è il secondo nome ad essere annunciato. Per lui si tratta della prima volta in assoluto all’Ariston.

Le 5 co-conduttrici di Sanremo 2022

Amadeus non sarà solo sul palco del Festival di Sanremo 2022. Con lui ogni sera ci sarà una donna importante del mondo dello spettacolo, un’attrice che ha preso parte alle produzioni più interessanti. Una per ogni serata, 5 in tutto coloro che si alterneranno sul palco al fianco del direttore artistico.

I loro nomi sono già noti. Apre il Festival Ornella Muti, sul palco martedì 4 febbraio; chiude Sabrina Ferilli, co-conduttrici della finalissima di sabato 5 febbraio.