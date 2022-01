Interessanti novità sono giunte per quanto riguarda Google Maps, ossia il noto servizio Internet geografico sviluppato dal colosso di Mountain View che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra. Esso, infatti, è molto più dettagliato e inclusivo e Roma è la prima città italiana a ricevere le mappe aggiornate e una serie di nuove funzionalità. Dettagli che l’azienda statunitense aveva annunciato precedentemente a livello mondiale alcuni mesi fa e che adesso finalmente sono giunti anche in Italia. Google Maps sfrutta l’aiuto dell’intelligenza artificiale e la comprensione dei paesaggi urbani di tutto il globo per garantire in maniera dettagliata le mappe stradali. Ad esempio, gli utenti potranno vedere dove si trovano i marciapiedi, le strisce pedonali e le isole pedonali, oppure la forma e la larghezza di una strada in pendenza.

Come spiega Google, questi dettagli sono necessari affinché sempre più persone possano trovare nuovi modi per muoversi in città a causa della pandemia avendo così la possibilità di pianificare maggiormente il proprio percorso. Inoltre, tali informazioni possono essere di supporto ai pedoni per programmare il percorso più consono, soprattutto se si utilizza una sedia a rotelle oppure se ci si muove con un passeggino. La funzionalità di queste mappe stradali dettagliate è stata già lanciata lo scorso agosto in varie città del mondo e oggi è giunta anche in Italia, partendo proprio da Roma.

Le mappe si possono vedere in modo dettagliato grazie all’AI e ad algoritmi in grado di interpretare nei migliori dei modi le immagini del satellite. Per giunta, gli utenti potranno fare affidamento anche su altre interessanti ed utili informazioni che riguardano il traffico e la capacità di individuare aree affollate, utili soprattutto in questo periodo di boom dei contagi a causa del Covid-19.

Continua a leggere su optimagazine.com