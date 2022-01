Sfera Ebbasta diventa papà: la sua fidanzata è incinta. L’annuncio è di oggi. Sui social i due postano foto e video della prima ecografia. Sul suo profilo Instagram ufficiale, l’artista scrive: “Il nostro gioiello” e si mostra insieme alla sua compagna.

Angelina Lacour, questo il nome della donna, condivide su Instagram nello stesso momento, alcuni scatti simili. In compagnia di Sfera Ebbasta, mostra il pancino per la prima volta, oltre alle prime immagini del bimbo o della bimba che custodisce in grembo.

“La gioia già grande della nostra vita”, scrive Angelina sui social. Aggiunge: “Ti aspettiamo”, e svela tramite hashtag di essere in dolce attesa da 14 settimane. Immediati i commenti, a migliaia, da parte di chi sostiene la coppia che entra in una nuova fase della vita.

Sfera Ebbasta diventa papà e condivide con i suoi follower la gioia di averlo appena appreso. Il cantante è tra i più apprezzati e stimati in Italia al momento e si appresta a dare il benvenuto al suo primogenito.

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour sono una coppia da circa 3 anni; è una modella e influencer argentina che Sfera Ebbasta ha conosciuto durante una vacanza ad Ibiza nel 2019. Tra i due è stato amore a prima vista e sono stabilmente una coppia da quel momento. Classe 1995, Angelina si è trasferita a Milano, dove vive una bellissima storia d’amore insieme al trapper lombardo.

Classe 1992, Sfera Ebbasta era già seguitissimo quando ha conosciuto la sua attuale compagna. Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, si è fatto apprezzare attraverso la pubblicazione dell’album XDVR, che vanta la collaborazione del produttore discografico Charlie Charles. Da quel momento il suo percorso nel mondo della musica rap non si è mai interrotto.