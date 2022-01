Le nomination dei Sag Awards 2022, il premio assegnato dal sindacato degli attori ai migliori interpreti di cinema e tv giunto alla 28esima edizione, per il secondo anno consecutivo sono state annunciate in diretta sul profilo Instagram della manifestazione, dalle attrici Vanessa Hudgens e Rosario Dawson (con qualche iniziale problema di audio durante la connessione, succede anche ai migliori).

Dalle candidature due nomi spiccano su tutti, con tre nomination House of Gucci e Il Potere Del Cane, quest’ultimo già accreditato dagli ottimi risultati ai Golden Globes assegnati domenica scorsa. Il film di Ridley Scott sulla saga della maison di moda porta a casa l’importante candidatura per il cast – che per i SAG Awards corrisponde un po’ all’Oscar per il miglior film -, quella attesissima alla protagonista Lady Gaga e la terza, probabilmente più controversa, a Jared Leto in una versione particolarmente gigionesca del suo talento attoriale. Il Potere Del Cane di Jane Campion invece raccoglie la nomination meritatissima al protagonista Benedict Cumberbatch e le due ai non protagonisti Kirsten Dunst e Kodi Smit-McPhee, mancando però stranamente la candidatura per il miglior cast – gli analisti potrebbero ritenerlo un pessimo segnale in chiave Oscar.

Altro film che si posiziona molto bene è Being The Ricardos di Aaron Sorkin, con il duetto dei protagonisti, entrambi candidati, Nicole Kidman, già vincitrice dei Golden Globes e più accreditata avversaria per Lady Gaga, e Javier Bardem. Quest’ultimo nella sua categoria dovrà vedersela con i prevedibili avversari Will Smith nella parte del padre delle sorelle Williams, Andrew Garfield per Tick, Tick … Boom! (entrambi vincitori nelle due categorie di dramma e commedia/musical ai Globes) e Denzel Washington a chiudere per il Macbeth targato Joel Coen.

Nella categoria migliore attrice dei SAG Awards 2022 la sfida sembra focalizzata su Kidman-Lady Gaga, con Jessica Chastain, l’Aretha Franklin incarnata da Jennifer Hudson e la già molto premiata Olivia Colman ridotte a un probabile ruolo di comparse. Nelle categorie “Non protagonisti”, spicca tra le donne la candidatura di Cate Blanchett per il film di Guillermo del Toro La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley e, unica candidatura riservata a West Side Story (una piccola sorpresa in negativo), quella ad Ariana DeBose nel remake di Steven Spielberg del classico musical del 1961 di Wise e Robbins. Tra gli uomini i meglio posizionati sembrano Ben Affleck, per il suo personaggio carismatico diThe Tender Bar, diretto da George Clooney, e proprio Kodi Smit-McPhee, già vincitore ai Golden Globes. Nella categoria per il Cast fa capolino un film le cui quotazioni in chiave Oscar potrebbero diventare importanti, Belfast di Kenneth Barangh. Questa è anche l’unica categoria in cui compare il film più chiaccherato dell’ultimo mese, Don‘T Look Up di Adam McKay, uscito su Netflix, per il quale però le interpretazioni singole dei Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep sono state completamente ignorate.

I responsi, anche se per ora parziali, dei SAG Awards 2022 vanno tenuti in grande considerazione. Nati nel 1995, infatti, i SAG si sono rapidamente imposti come uno dei premi più rilevanti della stagione, un ottimo indicatore in grado di prevedere i trend in chiave Oscar. Questo perché a decidere i vincitori delle statuette sono gli attori iscritti al sindacato, cioè in gran parte le stesse persone chiamate a esprimersi successivamente per l’assegnazione degli Oscar di categoria (e con un bacino di elettori molto più ampio rispetto all’Academy).

I numeri parlano chiaro: in 27 edizioni la manifestazione ha assegnato 108 premi agli attori (nelle quattro categorie individuali). E per ben 73 volte chi ha prevalso ai SAG Awards ha bissato con la statuetta dell’Academy. Inoltre, 12 dei 26 film che hanno ottenuto il riconoscimento al miglior cast hanno poi vinto l’Oscar per il miglior film. Ora l’appuntamento è rimandato alla cerimonia di premiazione di domenica 27 febbraio, che si svolgerà al Barker Hangar dell’aeroporto di Santa Monica.

Ecco tutte le nomination per il cinema dei SAG Awards 2022

Miglior Cast

Belfast, Kenneth Branagh

CODA, Sian Heder

Don’t Look Up, Adam McKay

House of Gucci, Ridley Scott

Una famiglia Vincente – King Richard, Reinaldo Marcus Green

Migliore attrice

Jessica Chastain, Gli Occhi di Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Lady Gaga, House of Gucci

Jennifer Hudson, Respect

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Migliore attore

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, Il Potere Del Cane

Andrew Garfield, Tick, Tick … Boom!

Will Smith, Una famiglia Vincente – King Richard

Denzel Washington, Macbeth

Migliore attrice non protagonista

Caitriona Balfe, Belfast

Cate Blanchett, La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley

Ariana DeBose, West Side Story

Kirsten Dunst, Il Potere del Cane

Ruth Negga, Due Donne – Passing

Migliore attore non protagonista

Ben Affleck, The Tender Bar

Bradley Cooper, Licorice Pizza

Troy Kotsur, CODA

Jared Leto, House of Gucci

Kodi Smit-McPhee, Il Potere Del Cane

Migliori Controfigure

Black Widow

Dune

The Matrix Resurrections

No Time to Die

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli