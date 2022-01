Il Samsung Galaxy S21 FE, che ricordiamo essere stato annunciato la scorsa settimana, ha già iniziato a ricevere il suo primo aggiornamento software. Poiché il colosso di Seul non ha ancora cominciato a spedire il device nella maggior parte dei mercati, gli utenti probabilmente vedranno questo upgrade non appena apriranno la confezione del loro nuovo telefono.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S21 FE viene fornito con la versione firmware G990EXXU1BUL5. L’upgrade è attualmente disponibile in Thailandia, ma dovrebbe presto essere lanciato in più mercati. Il pacchetto porta la patch di sicurezza di gennaio 2022, che risolve varie vulnerabilità di sicurezza. L’aggiornamento potrebbe anche includere correzioni di bug e miglioramenti della stabilità del sistema operativo. Se avete già ordinato un Samsung Galaxy S21 FE potete controllare la disponibilità dell’upgrade attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘ (se il dispositivo ancora non vi notifica l’upgrade non andate in panico: si tratta di aspettare probabilmente qualche altro giorno prima di vederlo arrivare spontaneamente a bordo del vostro Samsung Galaxy S21 FE).

Il Samsung Galaxy S21 FE viene fornito con la One UI 4.0 e Android 12: il colosso di Seul ha promesso tre aggiornamenti del sistema operativo Android per i suoi telefoni di fascia alta, il che significa che il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere aggiornato fino ad Android 15 in futuro, ricevendo anche le patch di sicurezza mensile (per il tempo prestabilito, che va anche oltre quello delle major-release, che durano al massimo un triennio, almeno stando all’attuale politica del colosso di Seul, che potrebbe anche cambiare in futuro). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

