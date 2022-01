L’iPhone 13 è un top di gamma di ultima generazione che può già ritrovarsi con un piccolo sconto su Amazon, anche se parliamo della variante rossa da 128GB di memoria interna. Non è semplice assistere a dispositivi di questo genere già ad un prezzo leggermente inferiore a quello di listino, invece Amazon ci ha stupito proponendo il modello PRODUCT(RED) ad un costo più vantaggioso.

Aggiornamento per il prezzo dell’iPhone 13 su Amazon

Dunque, un calo ulteriore rispetto a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi sul nostro magazine. Bisogna però tener presente come questo tipo di situazioni possano cambiare da un momento all’altro, per questo è opportuno approfittarne subito quando si notano questi cali di prezzo. Se state quindi pensando di acquistare un iPhone 13, non si può non tenere conto dell’offerta odierna di Amazon per la variante rossa da 128GB di memoria interna.

Apple iPhone 13 (128GB) - (PRODUCT) RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Inoltre si tratta anche dell’Amazon’s choice di giornata, il che evidenzia come lo stesso sito di e-commerce stia consigliando di puntare su quest’offerta. Vediamo a questo punto di cosa si tratta. Questo iPhone 13 PRODUCT(RED) si ritrova al prezzo di 879 euro, cifra che deriva da uno sconto del 6% applicato sul costo precedente che era di 939 euro. Facendo due semplici conti il risparmio risulta essere di 60 euro e non è assolutamente da buttare, visto che parliamo di un top di gamma di recente realizzazione.

Per chi si ritrova ad essere abbonato Prime, già nella giornata di domani potrà ricevere questo iPhone 13, altrimenti bisogna attendere qualche giorno in più. La disponibilità è immediata e la spedizione è chiaramente gratuita. Si può inoltre acquistare questo top di gamma anche a rate grazie a Cofidis. Vogliamo ora rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche di rilievo di tale device.

Questo iPhone 13 si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e presenta un’interessante novità lato fotografico, vista la presenza della modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Non manca poi un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Per la fotocamera anteriore spazio ad un sensore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine ritroviamo il chip A15 Bionic e la resistenza all’acqua ed alla polvere.