In questa mattinata di mercoledì 12 gennaio l’app Unicredit non funziona correttamente per un certo numero di clienti. I problemi di accesso allo strumento ufficiale creano non poche difficoltà a chi ha la necessità di usufruire del servizio di home banking, sia nel caso di correntisti privati che di piccole e medie imprese.

Cosa succede più esattamente? L’app Unicredit non funziona nel seguente modo: si visualizza un messaggio di errore al momento di accedere al proprio profilo. Nonostante si inserisca esattamente nome utente e password abbinati al proprio profilo di home banking, si continua a visualizzare una schermata bianca al posto dei dati relativi al conto. Ne consegue che ogni operazione di pagamento, invio denaro e molto altro è del tutto inibita. Al momento di questa pubblicazione, ovvero alle 8:30 di questa mattina, il numero di segnalazioni di clienti con problemi supera il centinaio, come riportato dal servizio Downdetector.

Visto che l’app Unicredit non funziona in questa giornata, i clienti che hanno necessità di ottenere supporto potranno contattare i numeri assistenza ufficiali della banca. I correntisti privati potranno chiamare il numero 800.57.57.57 se si trovano in Italia. Nel caso di telefonata dall’estero, il recapito da comporre sarà invece il + 39 02 33408973. Al contrario, i clienti business potranno usufruire di un canale alternativo e dedicato di supporto. Il numero da digitare sarà 800.57.57.57 per chi si trova nel nostro paese, dall’estero invece il +39 02 33408973.

Dai canali ufficiali della banca, per il momento, non sono giunte comunicazioni ufficiali sul perché l’app Unicredit non funziona quest’oggi. Non conoscendo la vera natura dei problemi attuali, è dunque impossibile stabile se ci sarà un ritorno repentino alla normalità del servizio o errori ed anomalie accompagneranno i clienti durante tutto l’arco della giornata. Questo primo approfondimento non mancherà di essere aggiornato con qualsiasi novità sul disservizio non appena disponibile.

