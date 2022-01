Fra Le Nuvole di Coez è tra i brani più interessanti di Volare: non solo un bel pezzo nel pieno stile del cantautore di Nocera Inferiore, ma anche un omaggio a uno dei massimi esponenti del cantautorato italiano. Il suo arrangiamento, infatti, contiene un campionamento di Mio Fratello è Figlio Unico di Rino Gaetano. Prima di questa versione, però, Coez ne aveva registrata un’altra senza i sample del cantautore.

Per questo Coez, una volta ottenuti i permessi, ha inserito Fra Le Nuvole nella tracklist dell’ultimo album ma nelle ultime ore ha lanciato anche la versione originaria. Non solo: Coez ha messo insieme le due versioni dividendole in Parte 1 e Parte 2 e ha pubblicato il video ufficiale. Le due versioni differiscono anche nel testo e nelle soluzioni melodiche: quella presente nell’album Volare ha sì i contorni della ballata, ma ha un mood più leggero e decisamente meno malinconico della nuova parte, che ha un beat più incisivo e una maggiore presenza di synth e archi campionati.

Con queste parole Coez spiega la novità:

“È stato un onore lavorare sulle tracce separate di Mio Fratello è Figlio Unico del grande Rino Gaetano. In un primo momento non eravamo sicuri di riuscire ad ottenere il via libera per usare i campioni, e quindi abbiamo creato una versione alternativa del pezzo, alla fine mi sono affezionato a tutte e due e le ho mischiate.

Il video è stato interamente girato in pellicola ed è pieno di citazioni, spero vi piaccia, a me fa volare”.

Il video, infatti, è nel pieno stile vintage che abbiamo apprezzato in Coez dai tempi de La Musica Non C’è, e proprio come quest’ultimo mostra quanto sia geniale l’essenzialità se dosata con cura. La grana e la polvere della pellicola ci proiettano indietro nel tempo, complici anche i campionamenti che Coez ha scelto per la versione di Fra Le Nuvole che già avevamo ascoltato nel disco. Rino Gaetano ne sarebbe felice, probabilmente, e di sicuro apprezzerebbe anche la versione senza i suoi campionamenti.

Il 2022 di Coez sarà l’anno del tour: il 31 gennaio sarà a Torino per concludere poi il 20 aprile a Roma. Recentemente Coez ha partecipato al nuovo album di Gemello, La Quiete, nella traccia Un Pezzo Di Universo in duetto con Gemitaiz. Di seguito il video ufficiale di Fra Le Nuvole di Coez.