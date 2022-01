Nei più grandi successi dei Rage Against The Machine c’è tutta l’essenza del nu metal degli anni ’90, ma non solo. Zack De La Rocha, Tom Morello, Tim Commerford e Brad Wilk fanno rima con attivismo e sensibilizzazione: non c’è alcuna traccia, nella loro opera monumentale, che non sia un messaggio di forte militanza politica e sociale. Sono bastati 4 album per segnare per sempre la scena alternativa degli ultimi 30 anni, una lezione che negli anni successivi è stata portata avanti da altre band che ai RATM devono ancora tantissimo.

Killing In The Name (1993)

“Some of those that work forces are the same that burn crosses”, rappa Zack De La Rocha in Killing In The Name. Il messaggio è chiaro: alcuni membri delle forze dell’ordine farebbero parte del Ku Klux Klan, lezione che spiega le violenze della polizia statunitense contro la comunità nera. A impreziosire un testo così forte è il riff epico di Tom Morello in questo brano impossibile da non pogare.

Bulls On Parade (1994)

Un Tom Morello in gran forma: nell’intro ci ipnotizza con il suo wah-wah-chiki-wah-wah e nel solo imita il suono dello scratch dei DJ. Zack De La Rocha gli sta dietro denunciando, nel testo, i rapporti tra l’industria bellica e il governo, che sfruttando la paura per il terrorismo giustifica le sue azioni militari.

Guerrilla Radio (1999)

Anche in questo brano vince il riff trascinante di Morello, mentre Zack De La Rocha dedica il suo testo allo speaker radiofonico Mumia Abu-Jamal, attivista del movimento afroamericano Pantere Nere, incarcerato per omicidio dopo un processo di dubbia attendibilità.

Sleep Now In The Fire (2000)

Quanti danni ha fatto la colonizzazione dell’America iniziata con Cristoforo Colombo? “The world is my expense”, canta Zack su una base ad alta tensione.

Renegades Of Funk (2000)

Cover di Afrika Bambaataa, rende giustizia agli artisti di strada paragonandoli con i rivoluzionari bohémien.