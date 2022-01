Ottimo inizio di gennaio per chi punta al miglior prezzo di Echo Dot e Fire Stick su Amazon. Sono state appena lanciate delle specifiche offerte per i prodotti più ricercati del noto store, nonostante non sia passato molto tempo dalla scorpacciata di promozioni natalizie. Entrambi i dispositivi, in due modelli specifici sono a portata di click a meno di 25 euro per la massima convenienza possibile.

Chi punta all’Echo Dot in questo momento, potrà approfittare del suo miglior prezzo. Il modello di terza generazione, quello dalla forma circolare schiacciata e non sferica per intenderci, è acquistabile al costo di soli 21,99 euro. Il valore di listino sarebbe invece di 49,99 euro, per un risparmio sul totale di ben 28 euro. Bisognerà accontentarsi della colorazione antracite e non di altre nuance ma c’è anche da dire che la soluzione in sé è molto elegante e anche adattabile a diversi tipi di arredamento. Unica pecca della promozione corrente è rappresentata dai tempi di consegna del prodotto. In pratica, al momento della pubblicazione di oggi 12 gennaio, si parla di spedizione in arrivo il 21 febbraio. Certo, chi non ha particolar fretta, non se ne preoccuperà pur di risparmiare e non poco sul dispositivo.

Dopo l’offerta pensata per l’Echo Dot con assistente vocale Alexa integrato, non poteva mancare anche uno sconto speciale sul dispositivo Fire TV Stick, decisamente molto richiesto anche sul mercato italiano. Il modello in vetrina ad inizio gennaio è quello di base che consente di avere lo streaming in HD. Il prodotto ora costa 24,90 euro e non più 39,90 euro, per un ribasso di 15 euro. L’aspetto positivo di questa seconda proposta commerciale odierna è che la disponibilità per la consegna è immediata e il pacco arriverà non più tardi di martedì 18 gennaio. Un’ottima notizia per chi ha subito la necessità di utilizzare proprio la stick abbinata al suo televisore.

