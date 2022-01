Elodie e Maria De Filippi a Sanremo 2022. Con loro ci potrebbe essere anche Frida Bollani: è quanto si apprende oggi da Monica Setta sulle pagine di Economy a proposito degli ospiti che sarebbero in trattativa per prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

Elodie e Maria De Filippi a Sanremo 2022 dovrebbero essere ospiti una sera per lanciare Milano-Cortina 2026, i giochi olimpici e paralimpici invernali che si terranno in Italia tra 4 anni, dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo. Con loro per la presentazione, Frida Bollani.

Per Maria De Filippi significherebbe il ritorno Rai per una serata. La conduttrice per eccellenza Mediaset ha già calcato il palco del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti nel 2017, co-conduttrice della kermesse dedicata alla musica. Potrebbe tornare in qualità di ospite in una serata del Festival 2022 – in scena da martedì 1 a sabato 5 febbraio.

Nello stesso articolo si legge che sembra essere sempre più probabile il ritorno di Fiorello, grande amico di Amadeus, già sul palco con lui nelle due precedenti edizioni della competizione canora. Amadeus non ha mai nascosto che avrebbe piacere di riaccoglierlo sul palco di quello che potrebbe essere il suo ultimo Festival di Sanremo ma la decisione è nelle mani di Fiorello.

Lo scorso anno il “mattatore” ha dovuto rinunciare al pubblico in teatro e donare un monologo al pubblico da casa senza poter contare sull’interazione con il pubblico in sala. Un’impresa complicata ma sicuramente riuscita.

I primi ospiti internazionali di Sanremo 2022 (indiscrezioni)

Spuntano anche le prime indiscrezioni sugli ospiti internazionali che potrebbero arrivare in riviera liguere a febbraio. Stando a quanto si legge su Economy, all’Ariston quest’anno potrebbe arrivare Barack Obama, accompagnato dalla moglie Michelle.

Ma nulla è ancora confermato e bisognerà attendere le prime conferenze stampa per conoscere l’ufficialità delle voci che attualmente invadono il web a proposito dei personaggi attesi all’Ariston.