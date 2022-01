Il prezzo del Samsung Galaxy S22 è nuovamente servito oggi 12 gennaio. In attesa che la presentazione della serie top di gamma si concretizzi, con ogni probabilità il prossimo 8 febbraio, sono trapelate ancora delle informazioni relative al valore di listino di ogni modello delle future ammiraglie. Il rumor è partito da un’informatore, noto come KFC Simp su Twitter.

I valori trapelati riguardano il mercato statunitense ma sono estremamente significativi anche per quanto ci riguarda. Il Samsung Galaxy S22 (nella tua versione base) dovrebbe costare 899 dollari, per l’esemplare S22 Plus si dovrebbe spendere 1099 euro mentre per il top di gamma S22 Ultra 1299 euro. Difficilmente dalle nostre parti assisteremo all’esatta conversione dei dollari in euro, considerando pure il diverso regime di tassazione tra le nazioni. Piuttosto le cifre indicate, come accaduto anche per altre serie del passato, potrebbero essere riproposte in pari. Come conseguenza dunque, il Samsung Galaxy S22 costerebbe 899 euro, il Plus 1099 euro e ancora la variante Ultra 1299 euro. Tale listino corrisponderebbe, in gran parte, a quello già comunicato nei giorni scorsi attraverso un altra rivelazione pure riportata sulle nostre pagine.

Chiarito il più che probabile prezzo del Samsung Galaxy S22 (ed in realtà nel tweet del leaker anche quello del prossimo Tab S8 sempre di Samsung), va riferito che le tempistiche per il via alle vendite delle ammiraglie pure sembrano abbastanza certe. Dopo la presentazione del giorno 8 febbraio, la prevendite dei tre nuovi smartphone dovrebbe partire immediatamente. Abbinati ai pre-ordini ci saranno di certo delle condizioni di acquisto più vantaggiose, con qualche benefit per i primi possessori dei telefoni, come nuove Galaxy Buds, cover, abbonamenti a servizi o altro ancora. Per il via alle vendite vero e proprio ci sono due date in ballo più volte riportate dagli informatori: quella del 18 febbraio e del 24 febbraio. In entrambi i casi, non si dovrà comunque aspettare molto per accaparrarsi il device prescelto.

Wrap up the S22 series and Tab S8 series prices

S22: $899

S22+: $1099

S22U: $1299

Tab S8: under $850

Tab S8+: $900-1000

Tab S8U: around 1100 and above (above means more storage and cellular connectivity)

Will update the exact Tab S8 series prices soon. — KFC Simp (@chunvn8888) January 11, 2022

Continua a leggere su optimagazine.com