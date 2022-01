Come suona Dave Grohl posseduto? Cosa farebbero i Foo Fighters in una villa infestata? Tutto questo lo vediamo nel trailer di Studio 666, la horror comedy della band statunitense registrata nella villa che ha ospitato le sessioni di Medicine At Midnight, il decimo album in studio.

Dave Grohl, Lionel Richie e Kerry King

Nel trailer di Studio 666 non mancano le sorprese: oltre a ciò che già sappiamo – i Foo Fighters arrivano nella villa di Encino, California, per registrare il nuovo album e si scontrano con forze maligne – troviamo piacevoli novità. Improvvisamente vediamo Kerry King, leggendario chitarrista degli Slayer, nei panni di un personaggio che ha tutta l’aria di essere il tecnico della band.

Arriva anche Lionel Richie – sì, proprio quello di Endless Love – in un ruolo ancora non precisato. Quando i Foo Fighters entrano nella villa iniziano le stranezze: strani demoni appaiono nei riflessi, finché un’intera legione non prende possesso dell’anima di Dave Grohl. Gli occhi del frontman si anneriscono e a pagare il conto più salato di quell’esperienza infernale è il batterista Taylor Hawkins, che in una scena ha la sfortuna di trovarsi da solo insieme a Dave in sala prove.

Il tutto viene scandito dalla musica della band, che in quella villa ha realmente registrato quel disco scegliendo poi, una volta pubblicato, di tentare la strada del cinema.

Studio 666

Studio 666 viene descritto da Dave Grohl come “qualcosa di più grande di quanto avessimo immaginato”. Il film uscirà nelle sale statunitensi a partire dal 25 febbraio 2022. Non esiste ancora una data di uscita nei cinema italiani.

La storia è stata scritta dallo stesso Dave Grohl e il film è stato diretto da BJ McDonnell, ed è stato pensato come un omaggio ai film rock’n’roll ma anche come un’occasione per divertire il pubblico e, in alcune scene, farlo spaventare. Di seguito il trailer di Studio 666 con l’esilarante Dave Grohl posseduto da un demone.