Chi l’ha Visto? non va in onda oggi, 12 gennaio. Brutte notizie per i fan di Federica Sciarelli e del programma di Rai3 il cui ritorno sembra slittare almeno di una settimana. Con una comunicazione ufficiale sui social e tanto di promo, la rete ha annunciato che oggi, a differenza di quanto pensavamo, Chi l’ha Visto? non andrà in onda ma non si capiscono ancora bene le ragioni.

La conduttrice aveva salutato il pubblico prima delle vacanze di Natale rimandando poi tutti a subito dopo l’Epifania e la prima data utile sembrava proprio quella di oggi ma poi qualcosa deve essere cambiato. Al momento non si sa bene perché la messa in onda sia slittata ma per alcuni, come avviene sempre in quest’ultimo periodo, la colpa potrebbe essere del Covid. Forse proprio la conduttrice è risultata positiva e non può essere in diretta questa sera?

“Chi l’ha visto?” torna in prima serata in diretta su #Rai3 mercoledì #19gennaio.



La redazione è sempre operativa con il sito e i social.#chilhavisto pic.twitter.com/RQMrSdq6T6 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) January 12, 2022

Il programma di Rai3 è spesso andato in onda anche senza la padrona di casa e anche questa sera avrebbe potuto fare lo stesso, e allora cosa ha impedito la messa in onda? Sui social si legge: “Chi l’ha visto?” torna in prima serata in diretta su #Rai3 mercoledì #19gennaio. La redazione è sempre operativa con il sito e i social”.

Al posto di Chi l’ha Visto? andrà in scena la vita dell’erede dell’impero Faber – Castell, la famosa azienda produttrice di matite con il film tv, “Ottilie Von Faber – Castell – Una donna coraggiosa”, per la regia Claudia Garde. L’appuntamento per i patiti di gialli e di Chi l’ha Visto è fissato per la prossima settimana, il 19 gennaio, il resto lo scopriremo forse strada facendo.