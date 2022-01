Bisogna tornare necessariamente su un argomento caldo come quello della disponibilità PS5 oggi, in quanto arrivano segnali non propriamente incoraggianti per il pubblico italiano. Come abbiamo osservato con MediaWorld nei giorni scorsi, infatti, non abbiamo riscontri in grado di confermarci imminenti restock nel nostro Paese. Certo, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma non aspettatevi scorte particolarmente corpose in questa fase, come si potrà notare con l’approfondimento odierno che coinvolge anche la PS4.

Limitata la disponibilità PS5: nuovi segnali dalla produzione di PS4

Come vanno le cose in questo specifico momento storico. La notizia del giorno, secondo Bloomberg, consiste nel fatto che a stretto giro ci sarà una sorta di accelerazione per la produzione di PS4. Prodotto ancora oggi amato e richiesto, viste le oggettive difficoltà per tanti nel portarsi a casa il successore. Proprio questa notizia, non a caso, evidenzia che siano necessariamente previste ulteriori difficoltà nei prossimi mesi con la disponibilità PS5. Meglio mettersi l’anima in pace stamane.

Del resto, tante fonti continuano a dirci che qualche miglioramento in tal senso potrebbe aversi solo durante la seconda metà del 2022. Tra i problemi più gravi della catena di approvvigionamento, che per forza di cose stanno rendendo la disponibilità PS5 una rarità assoluta in questo particolare momento storico, oggi ci sono i chip generici economici che si legano a funzioni di comunicazione audio, alimentazione e wireless. Insomma, situazione destinata a non sbloccarsi a breve termine.

Vedremo come andranno le cose nei prossimi mesi, ma il quadro sulla disponibilità PS5 non lascia spazio a dubbi e l’improvviso ritorno sulla scenda del PS4 non consente incertezze allo stato attuale. Inutile dire che, come avvenuto negli ultimi mesi, vi faremo sapere in tempo reale appena avremo ulteriori riscontri a proposito di restock flash, che non vanno comunque esclusi.