Ottime notizie per chi fa un gran uso dei vocali WhatsApp su IPhone. L’ascolto delle ben note note audio si accinge ad essere più funzionale che mai con l’introduzione del player per la loro riproduzione anche al di fuori delle chat.

Nella giornata di ieri, abbiamo parlato dell’introduzione della funzione di ascolto dei vocali WhatsApp anche al di fuori delle chat in cui si inseriscono per i dispositivi Android. I riferimenti alla novità sono stati ritrovati nell’ultima beta Android ma l’opportunità non è stata rilasciata neanche per i tester. Di certo, dunque, si dovrà attendere un po’ prima dell’utile implementazione. Decisamente un passo avanti sono gli utenti in possesso di un iPhone che da oggi 12 gennaio possono beneficiare della feature.

In effetti, come ci comunica l’informatore WABetaInfo, è appena partita la distribuzione globale dell’aggiornamento per i beta tester iOS che consente di ascoltare i vocali WhatsApp non solo nelle chat che li contengono. L’immagine di apertura articolo mostra proprio il nuovo player delle noto audio che appare anche nella schermata generica che riunisce tutte le conversazioni. Ne consegue che anche navigando nel servizio di messaggistica, magari per rispondere a qualche contatto in schede diverse, è possibile ancora continuare a sentire il contenuto sonoro, pure metterlo in pausa a piacimento e ancora riprendere la riproduzione.

Considerando che per i beta tester iOS, il rilascio della novità WhatsApp è ora globale anche per tutti i possessori di iPhone che non partecipano a nessun programma di sperimentazione, i tempi di rilascio dovrebbero essere abbastanza brevi. Ci si potrebbe dunque attendere l’update dedicato anche nella primissima parte del 2022. Per quanto riguarda i dispositivi Android non abbiamo invece informazioni relative ai tempi che saranno necessari per l’introduzione della feature, in primis in beta. Chi possiede un dispositivo Apple potrebbe dover attendere un po’ di più ma non ci sono dubbi sul fatto che la riproduzione dell’audio ovunque sarà comunque possibile in un secondo momento.

Continua a leggere su optimagazine.com