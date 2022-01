Alla fine sembra proprio che una serie su Zorro al femminile, con una donna protagonista nei panni dell’affascinante fuorilegge mascherato, stia per entrare in cantiere. Si tratta di un nuovo progetto di The CW, una rivisitazione del classico personaggio dei fumetti e della cinematografia, affidato al regista Robert Rodriguez, alla sceneggiatrice e regista Rebecca Rodriguez, sua sorella, a Sean Tretta, a Ben Silverman e Howard T. Owens (produttori per Propagate). CBS Studios produrrà la serie destinata all’emittente CW.

L’idea di una serie su Zorro al femminile, come conferma Deadline, era già in fase di sviluppo presso NBC tra il 2020 e il 2021, ma sembra aver preso forma definitivamente quando Tretta (legato da un accordo con CBS Studios) si è aggiunto al team di sceneggiatori, guidato dai fratelli Robert e Rebecca Rodriguez. Quest’ultima, oltre a scrivere la sceneggiatura, sarà anche alla regia.

In questa serie su Zorro al femminile – da non confondersi con quella apparentemente più conforme alla tradizione prodotta e interpretata da Wilmer Valderrama – la storia sarà incentrata su una giovane donna di origini latine in cerca di vendetta per l’omicidio di suo padre: quando si unisce ad un’organizzazione segreta, si inventa il personaggio di Zorro.

La serie su Zorro al femminile potrà contare sul legame di Robert Rodriguez al personaggio di Zorro, che risale a diversi anni fa, quando nel 1996 fu incaricato di dirigere il film La Maschera di Zorro con protagonista Antonio Banderas. Poi lasciò il progetto quando per la regia fu scelto Martin Campbell. Attualmente Rodriguez è produttore esecutivo e regista di The Book of Boba Fett di Disney+, inoltre è stato anche produttore esecutivo dell’adattamento tv del suo film Dal Tramonto all’Alba e ha anche prodotto la serie animata di Spy Kids per Netflix. Di recente ha diretto un episodio di The Mandalorian per Disney+. Tra i suoi film più celebri si annoverano Machete Kills (2013), Sin City – Una Donna per cui Uccidere (2014), Alita – Angelo della battaglia (2019) e We Can Be Heroes (2020).

