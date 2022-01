C’è anche un duetto con Giorgia nell’album di Mara Sattei, sulle note di una canzone che è già stata scelta come prossimo singolo. Si intitola Parentesi il brano che vedrà il duetto tra Giorgia e Mara Sattei. Sarà in radio da venerdì 14 gennaio e nello stesso giorno sarà disponibile anche in tutti gli store digitali all’interno del disco.

Fa parte di Universo, questo il titolo del progetto discografico di inediti di Mara Sattei che contiene alcune importanti collaborazioni. La prima ad essere rivelata è quella con Giorgia, che entrerà anche in rotazione radiofonica da questo venerdì. Ma non è l’unica: dalla tracklist del disco, già disponibile, ne apprendiamo infatti altre.

In primis c’è suo fratello: The Supreme. Mara Sattei duetta con lui nel brano numero 10 intitolato 0 rischi nel love. C’è anche Tedua, nella seconda canzone della tracklist: Blu Intenso. Mara Sattei duetta con Carl Brave in Tetris e con Gazzelle in Occhi Stelle. Sono in tutto 14 i brani contenuti nell’album di Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei.

Il duetto di Mara Sattei con Giorgia in Parentesi

Il duetto con Giorgia nell’album di Mara Sattei è un brano che parla della bellezza di sentirsi liberi ricordando una serie di parentesi della vita particolarmente importanti, fatte di ricordi ed emozioni indelebili. Da qui il titolo del brano.

Mara Sattei racconta: “Parentesi è un brano che parla della bellezza di sentirsi liberi e leggeri a volte, anche nel mezzo del caos dei nostri pensieri. Tutte le parentesi più importanti della nostra vita sono fatte di emozioni e ricordi che restano invariati nel tempo, mantenendo uno spazio tutto loro all’interno dei nostri capitoli”.

A proposito del duetto con Giorgia, aggiunge: “Ho scritto questo brano al pianoforte, ispirandomi alla bellezza di Roma d’inverno. Aver avuto il grande onore di poterlo condividere con un’artista come Giorgia è stato davvero incredibile. Da subito le nostre voci insieme si sono unite alla perfezione, creando tante sfumature diverse tra loro e dando vita a qualcosa di unico. Io sono nata e cresciuta con la sua musica, e non smetterò mai di ringraziarla per aver contribuito con la sua voce immensa a questo brano”.

La tracklist di Universo e i duetti del disco