La performance di Uma Thurman in Suspicion è certamente una delle più attese dell’anno: Apple Tv+ ha appena rilasciato un trailer della sua nuova miniserie di otto episodi con protagonista la musa di Quentin Tarantino, per annunciarne l’uscita sulla piattaforma il 4 febbraio.

Uma Thurman in Suspicion interpreta una rispettata CEO di alto profilo che vive a New York: la sua vita viene stravolta dal rapimento del figlio da parte di quattro misteriosi individui, che lo aggrediscono mascherati in un hotel. L’FBI e la National Crime Agency del Regno Unito indirizzano le loro indagini su quattro cittadini britannici apparentemente insospettabili (tra cui una sposa arrestata sull’altare durante la cerimonia nuziale!) che soggiornano in quello stesso hotel: i malcapitati dovranno affrettarsi a dimostrare la loro innocenza e a produrre degli alibi credibili coi mezzi che hanno a disposizione, mentre il caso attira un enorme clamore mediatico. Ma sono davvero tutti e quattro innocenti e possono realmente fidarsi l’uno dell’altra?

Il trailer mostra Uma Thurman in Suspicion nei panni di una donna manager e madre che ha molto da perdere, ma forse anche da nascondere, mentre i quattro cittadini britannici sembrano finiti in un gioco più grande di loro. Dai produttori esecutivi di The Americans e Homeland, il thriller è un adattamento del format israeliano False Flag ed è realizzato dallo showrunner e produttore esecutivo Rob Williams (Man in the High Castle), insieme al regista Chris Long.

Il poster di Suspicion

Al fianco di Uma Thurman in Suspicion ci sono Kunal Nayyar (celebre per il ruolo di Raj Koothrappali nella sitcom The Big Bang Theory), Noah Emmerich (già in The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Elizabeth Henstridge (Agents of SHIELD), Tom Rhys-Harries (White Lines), Elyes Gabel (Scorpion) ed Angel Coulby (Dancing on the Edge). Dopo la première del 4 febbraio coi primi due episodi, i restanti usciranno su Apple Tv+ ogni venerdì successivo.