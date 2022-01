L’ultima puntata di Sissi su Canale5 chiude la prima stagione della serie evento incentrata sulla celebre imperatrice d’Austria. Stasera, martedì 11 gennaio, vanno in onda gli episodi conclusivi.

Al debutto sulla rete Mediaset, la serie ha conquistato telespettatori 3.383.000 pari al share 16,7%, nonostante critiche e polemiche per alcune scene spinte (tanto che sui social molti utenti l’hanno paragonata a Bridgerton). Anche in Germania, dove Sissi è stata lanciata il 12 dicembre su RTL+, ha registrato ascolti record: è l’esordio di maggior successo di sempre per una serie televisiva.

L’opera – titolo originale “Sisi” – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider. In questa rivisitazione in chiave moderna e audace, Sissi è una ribelle ante litteram che coltiva con energia le proprie passioni e inclinazioni.

Si comincia con l’episodio 1×05, di cui vi riportiamo la sinossi, così come scritta sulla guida tv Mediaset:

Franz parte per la Lombardia per soffocare le insurrezioni e Sissi si prende cura dei feriti che tornano dal fronte. Tra questi, il Conte Grunne a cui viene amputato un braccio.

A seguire, l’episodio 1×06, nonché finale di stagione. Ecco la sinossi:

Una tragedia colpisce duramente la coppia imperiale, e mentre Sissi sprofonda nel piu’ totale sconforto, Franz si chiude in un dolente e cupo silenzio.

Nel cast di Sissi, Dominique Devenport nel ruolo di Elisabetta “Sissi” d’Austria-Ungheria; Jannik Schümann è l’Imperatore Franz Joseph I d’Austria; David Korbmann è il Conte Karl Ludwig von Grünne; Désirée Nosbusch èl’Arciduchessa Sophie Friederike von Bayern; Tanja Schleiff è la Contessa Sophie Esterházy-Liechtenstein; Julia Stemberger è la Duchessa Ludovika in Baviera; Pauline Rénevier è la Duchessa Helene “Néné” in Baviera; Marcus Grüsser è il Duca Max Joseph in Baviera; Giovanni Funiati è il Conte Andrássy; ePaula Kober nel ruolo di Fanny.

L’appuntamento con l’ultima puntata di Sissi su Canale5 è alle 21:40.

