Try Better Next Time dei Placebo è quanto può scaturire dalla penna di un artista maturo e consapevole. Brian Molko, in quasi 30 anni carriera, è riuscito a farsi amare e odiare. Nel secondo caso, a sputargli contro sono stati sia gli omofobi che i puristi che nella sua personalità, nell’outfit e nel live act vedevano una maldestra emulazione del glam rock e del post punk. Ad amarlo, invece, sono stati tutti coloro che hanno accolto la nuova ondata post punk degli anni ’90 senza fare tanto i piagnoni.

Chi ha memoria ricorderà i nasi storti dopo l’ascolto di Too Many Friends, Jesus’ Son, Loud Like Love perché sì, quando i Placebo tirano fuori brani in tonalità maggiore possono irritare. Almeno, lo fanno per qualche istante, ma la musica ci insegna che anche in una scala maggiore può esserci tormento, può nascondersi la malinconia. Il tema trattato da Try Better Next Time dei Placebo, in effetti, è la fine del mondo e c’è decisamente poco da essere “maggiori”.

Il risultato è un brano rovinosamente pop, radiofonico quanto basta ed essenziale, con il synth che irrompe com’è ormai tradizione da Battle For The Sun (2009) e la voce di Brian Molko che fende gli accordi con quel timbro peculiare e androgino. Letteralmente, Brian Molko immagina quel momento in cui tutti ci accorgeremo che stiamo distruggendo il pianeta, sia mentre siamo a tavola sia mentre ci dissetiamo. “Farai meglio la prossima volta”, ci dice il frontman dei Placebo non senza una certa severità.

Never Let Me Go sarà il nuovo album in uscita il 25 marzo 2022. Try Better Next Time dei Placebo è il terzo estratto dopo Beautiful James e Surrounded By Spies.

Il 27 ottobre 2022 i Placebo saranno a Milano presso il Mediolanum Forum per l’unica data italiana, dopo la data di Mantova fissata per il 29 giugno.

At the core of the earth

It’s too hot to breathe

There’s nothing much to eat

And everybody leaves

There’s a place in the forest

Where the animals dance

Carefree and joyous

Like nobody’s watching

And nobody’s watching

So they laugh and they dance around mahogany trees

Completely unawares they’re gonna end up as meat

And nobody’s watching

Wake up

Wake up

Try better next time

Wake up

Wake up

Cry better next time

Wake up

Wake up

Try better next time

Wake up

Wake up

So, you know me

Understand me

Is that what you think?

You haven’t met the monster who wakes up when I drink

I was born out of time

I’m not meant to be here

With the weight of the world

And the weight of a tear

Are exactly the same

Wake up

Wake up

Try better next time

Wake up

Wake up

Cry better next time

Wake up

Wake up

Try better next time

Wake up

Wake up

Wake up

Wake up

Try better next time

Wake up

Wake up

Cry better next time

Wake up

Wake up

Try better next time

Wake up

Wake up

There’s a spot in the ocean

And that’s where we’ll meet

Somewhere far away

Where fish can nibble at our feet

And we can grow fins

Go back in the water

Grow fins go back in the water

Grow fins go back in the water

Grow fins go back in the water

Wake up

Wake up

Try better next time

Wake up

Wake up

Cry better next time

Wake up

Wake up

Try better next time

Wake up

Wake up

Wake up

Wake up

Try better next time

Wake up

Wake up

Cry better next time

Wake up

Wake up

Try better next time

Wake up

Wake up

It’s a gas, it’s a party

On this planet of flakes

Somebody take a picture

Before it’s too late