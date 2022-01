Sissi 2 ci sarà. Ancor prima del debutto in tv, la seconda stagione della serie evento, incentrata sull’Imperatrice d’Austria, era stata confermata dall’emittente tedesca RTL+.

Ad annunciarlo, Hauke ​​Bartel, Head of Fiction RTL Germany, durante la presentazione della serie al Canneseries:

Il nostro obiettivo era quello di far rivivere la storia di Sissi, ma di raccontarla in modo diverso, da una prospettiva moderna. Ecco perché non vedo l’ora non solo di celebrare la prima mondiale qui a Cannes, ma anche di annunciare ora che l’entusiasmante storia dell’imperatrice austriaca sta per entrare nella seconda stagione su RTL + e RTL.

Ad aggiungere ulteriore conferma, ci hanno pensato i due attori protagonisti, Dominique Devenport e Jannik Schümann, che hanno lasciato intendere che le riprese della nuova stagione avverranno in primavera – con la messa in onda durante il periodo natalizio, quindi a un anno esatto dal debutto della serie in Germania.

La nuova edizione della storia dell’Imperatrice d’Austria ha battuto i record di ascolti in patria. Il fulcro della prima stagione è la storia d’amore di Sissi e Franz, ma presentata in modo meno romantico rispetto ai film cult con Romy Schneider. I creatori della serie volevano che il pubblico “vivesse di nuovo la storia”, afferma Hauke ​​Bartel, Head of Fiction RTL Germany. Nella prima stagione sono successe molte cose: dalla conoscenza tra i due al loro matrimonio fino ai disordini politici che anticipano l’imminente guerra. L’apparente felicità della coppia è oscurata dalla morte della figlia Sophie. L’atmosfera cupa dovrebbe continuare anche nella seconda stagione. Dopotutto, Sissi e Franz avranno anche altre relazioni amorose al di fuori del matrimonio.

Nel cast ritroveremo di sicuro Dominique Devenport e Jannik Schümann. Insieme a loro anche Julia Stemberger (nei panni della madre di Sissi, duchessa Ludovica in Baviera), Marcus Grüsser (padre di Sisi, duca Max in Baviera) e Desiree Nosbusch (nel ruolo dell’arciduchessa Sophie).

