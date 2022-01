Polmonite da legionella e morte di David Sassoli, come sono legate le due cose e cos’è la malattia che l’ha tenuto in bilico in questi ultimi mesi? A parlare per primo di questa polmonite da legionella è stato proprio il Presidente del Parlamento Europeo che spiegava la sua assenza per malattia riferendo a novembre 2021: “Sono stato colpito in modo grave da una brutta polmonite da legionella. Ho avuto febbre altissima, sono stato ricoverato all’ospedale di Strasburgo. Poi sono rientrato in Italia per la convalescenza, ma purtroppo ho subito una ricaduta e questo ha spinto i medici a consigliarmi una serie di analisi e di accertamenti”.

Che cos’è la polmonite da legionella?

Ma cos’è la polmonite da legionella? La Legionella pneumophila è un batterio gram-negativo particolarmente affine ai ‘polmoni’ diffuso nell’ambiente. il microrganismo si può trovare ovunque ma è localizzato soprattutto in acqua prediligendo condizioni caldo-umide (oltre i 25°C). Proprio per questo la polmonite da Legionella si contrae proprio in seguito all’inalazione di piccolissime particelle liquide o solide che si trovano sospese nell’aria e che sono contaminate.

Non abbiamo notizie riguardo al contagio che ha colpito il Presidente David Sassoli ma il rischio di acquisire l’infezione e sviluppare la legionellosi è legato alla suscettibilità individuale a cominciare proprio dallo stato di immunocompetenza, lo stesso che è risultato compromesso per l’ex giornalista fino alla morte avvenuta nelle scorse ore. A questo si unisce poi la caratteristica del batterio e del contagio.

La polmonite da legionella esordisce con i tipici sintomi dell’influenza e non ha caratteristiche che la rendono molto diversa da altre forme atipiche o batteriche di polmonite e questo non permette spesso di riconoscerla tempestivamente rischiando così un graduale peggioramento. Ma quali sono i sintomi? Normalmente dopo un periodo di incubazione che va dai 2 ai 10 giorni, la polmonite da legionella si palesa con disturbi simili all’influenza a cui seguono poi tosse non produttiva, brividi, febbre e sintomi comuni poi ad una comune polmonite.

Il trattamento passa dalla somministrazione di antibiotici specifici mentre la diagnosi avviene tramite specifiche analisi del sangue (pronte a misurare il livello di anticorpi) o la coltura dell’ispettorato. Per ulteriori informazioni ben più specifiche e canoniche consigliamo, come sempre, di rivolgersi al proprio dottore.