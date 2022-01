Il OnePlus 10 Pro è stato presentato in Cina, com’era previsto. Il dispositivo presenta un design del tutto nuovo, soprattutto per quanto riguarda la scocca posteriore, mentre il comparto fotografico principale è stato realizzato in collaborazione con Hasselblad. Il telefono monta uno schermo AMOLED LTPO curvo 3D da 6,7 pollici e risoluzione QHD+ (3216 x 1440 pixel a 525ppi), ed è spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 1, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage UFS 3.1. Le dimensioni generali sono pari a 163×73,9×8,55 mm per un peso di 200,5 gr. Il OnePlus 10 Pro è equipaggiato, lato software, da Android 12 con ColorOS 12.1, e vanta le connettività 5G SA/NSA, Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, USB-C e GPS.

Presente il supporto DualSIM e il lettore di impronte digitali collocato sotto il display, oltre che un sistema di dissipazione del calore ed alla tecnologia HyperBoost. Non mancano il doppio speaker, il doppio microfono con la cancellazione del rumore, il Dolby Atmos. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale Sony IMX789 da 48MP con OIS, apertura f/1.8, pixel da 1,12μm e 23mm eq. e 1/1,43″, un sensore ultra-grandangolare da 50MP (JN1, pixel da 0,64μm, apertura f/2.2 e FOV a 150° e di un teleobiettivo da 8MP (OIS, apertura f/2.4, 77mm eq. (zoom ottico 3,3x).

La fotocamera frontale corrisponde ad un sensore Sony IMX615 da 32MP (apertura f/2.4 e Face Unlock). La batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W cablata ed a 50W wireless. Il OnePlus 10 Pro ha prezzi per la Cina di circa 650, 692 e 733 euro rispettivamente per i modelli da 8/128, 8/256 e 12/256GB (verrà senz’altro commercializzato in Europa più avanti). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

